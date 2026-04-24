Sếp PVOIL lần đầu lên tiếng về việc 'bắt tay' Highlands, VinFast

Lần đầu nói rõ về việc đưa Highlands Coffee vào trạm xăng, lãnh đạo PVOIL cho biết mô hình đã ghi nhận kết quả khả quan và có thể được mở rộng trong thời gian tới.

Lãnh đạo PVOIL cho biết mô hình Highlands ở trạm xăng đã ghi nhận kết quả khả quan. Ảnh: Diệu Thanh.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tổ chức ngày 24/4, ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch PVOIL, cho biết doanh nghiệp hợp tác với Highlands Coffee nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng.

Theo ông, mô hình này tạo ra sự tương hỗ giữa các dịch vụ. Khách hàng có thể ghé vào mua cà phê rồi tiện đổ xăng, hoặc ngược lại, từ đó gia tăng tần suất ghé thăm và mức chi tiêu tại mỗi điểm bán.

“Giả sử khách hàng ghé vào mua cà phê thì có thể đổ xăng hoặc ngược lại, đây là sự tương hỗ lẫn nhau”, lãnh đạo PVOIL nói.

Dù mới triển khai chưa đến một năm, doanh nghiệp cho biết đã ghi nhận những tín hiệu khả quan. Hai bên hiện tiếp tục đánh giá hiệu quả hợp tác để làm cơ sở nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Không dừng lại ở việc đưa cà phê vào cây xăng, PVOIL đang thử nghiệm mô hình điểm dừng đa dịch vụ tại một số cửa hàng có diện tích lớn, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có mật độ xe tải cao.

Các điểm này được cải tạo thành trạm dịch vụ với bãi đỗ xe, khu ăn uống và phòng nghỉ. Đáng chú ý, tài xế có thể sử dụng phòng nghỉ miễn phí khi đổ xăng tại PVOIL.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại một cửa hàng ở Thanh Hóa, sản lượng tăng gấp đôi sau khi triển khai, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng và tài xế.

Trong kế hoạch sắp tới, PVOIL đặt mục tiêu phát triển các trạm dừng xe tải cách nhau khoảng 100-150 km trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, nâng tổng số lên 12-15 điểm.

Bên cạnh Highlands Coffee, PVOIL cũng hợp tác với VinFast để triển khai trạm sạc xe điện tại hệ thống cửa hàng xăng dầu.

Theo ông Cao Hoài Dương, doanh nghiệp đã quan tâm đến xu hướng xe điện từ năm 2018 và xác định đây là xu hướng không thể đảo ngược, dù sẽ tạo ra thách thức lớn đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu truyền thống.

Tính đến cuối tháng 3, PVOIL đã có 423 cửa hàng tích hợp trạm sạc, vượt xa kế hoạch ban đầu là 15% số cửa hàng vào năm 2025.

Việc đồng thời phát triển dịch vụ tiêu dùng và hạ tầng năng lượng mới cho thấy PVOIL đang từng bước chuyển đổi mô hình, từ một doanh nghiệp bán xăng sang hệ sinh thái phục vụ nhu cầu di chuyển.