Khách Việt mua hơn 825 xe điện VinFast mỗi ngày trong tháng 4

Thương hiệu xe điện VinFast tiếp tục ghi nhận sức bán tốt tại thị trường Việt Nam, trong đó Limo Green là chủ lực doanh số.

Hãng xe điện VinFast vừa công bố doanh số tại thị trường Việt Nam trong tháng 4, cho biết đã có tổng cộng 24.774 ôtô điện được bàn giao đến tay khách hàng.

Số liệu này tương đương trung bình mỗi ngày trong tháng, người Việt lại mua hơn 825 ôtô điện của VinFast.

Mẫu MPV thuần điện chuyên dùng chạy dịch vụ Limo Green tiếp tục dẫn đầu doanh số với 6.480 xe bán ra. VinFast VF 3 ghi nhận doanh số 5.273 xe còn VF 5 (bao gồm Herio Green) và VF 6 có được doanh số tương ứng lần lượt 4.732 xe và 2.704 xe.

Trong tháng 4, VF MPV 7 cũng ghi nhận sức bán khá tốt với 2.526 xe đến tay khách hàng. Tương tự, VinFast VF 7 cũng gây ấn tượng trong phân khúc SUV cỡ C với 1.148 xe bán ra trong tháng 4.

Sau 4 tháng đầu năm, VinFast tích lũy được doanh số 78.458 xe, tiếp tục là cái tên dẫn đầu thị trường. VinFast Limo Green bán chạy nhất với 18.951 xe từ đầu năm, VF 3 và VF 5 bán được 15.461 xe và 13.404 xe trong cùng kỳ.

Như vậy tính đến hiện tại, VinFast đang là cái tên dẫn đầu thị trường xe điện tại Việt Nam, đồng thời sở hữu doanh số tốt hàng đầu khi đặt cạnh các hãng xe truyền thống khác.

Danh mục sản phẩm đa dạng là lợi thế của hãng, cùng với nền tảng từ mạng lưới trạm sạc công cộng V-GREEN rộng lớn và chính sách sạc miễn phí là những yếu tố giúp VinFast có được vị thế này.

Chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ cho ôtô điện cũng là cơ sở để VinFast nói riêng và các hãng xe điện khác nói chung có cơ hội tiếp tục tăng trưởng doanh số trong tương lai.