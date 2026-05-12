Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Khách Việt mua hơn 825 xe điện VinFast mỗi ngày trong tháng 4

  • Thứ ba, 12/5/2026 18:56 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Thương hiệu xe điện VinFast tiếp tục ghi nhận sức bán tốt tại thị trường Việt Nam, trong đó Limo Green là chủ lực doanh số.

Hãng xe điện VinFast vừa công bố doanh số tại thị trường Việt Nam trong tháng 4, cho biết đã có tổng cộng 24.774 ôtô điện được bàn giao đến tay khách hàng.

Số liệu này tương đương trung bình mỗi ngày trong tháng, người Việt lại mua hơn 825 ôtô điện của VinFast.

Mẫu MPV thuần điện chuyên dùng chạy dịch vụ Limo Green tiếp tục dẫn đầu doanh số với 6.480 xe bán ra. VinFast VF 3 ghi nhận doanh số 5.273 xe còn VF 5 (bao gồm Herio Green) và VF 6 có được doanh số tương ứng lần lượt 4.732 xe và 2.704 xe.

Trong tháng 4, VF MPV 7 cũng ghi nhận sức bán khá tốt với 2.526 xe đến tay khách hàng. Tương tự, VinFast VF 7 cũng gây ấn tượng trong phân khúc SUV cỡ C với 1.148 xe bán ra trong tháng 4.

xe dien VinFast anh 1

Sau 4 tháng đầu năm, VinFast tích lũy được doanh số 78.458 xe, tiếp tục là cái tên dẫn đầu thị trường. VinFast Limo Green bán chạy nhất với 18.951 xe từ đầu năm, VF 3 và VF 5 bán được 15.461 xe và 13.404 xe trong cùng kỳ.

Như vậy tính đến hiện tại, VinFast đang là cái tên dẫn đầu thị trường xe điện tại Việt Nam, đồng thời sở hữu doanh số tốt hàng đầu khi đặt cạnh các hãng xe truyền thống khác.

Danh mục sản phẩm đa dạng là lợi thế của hãng, cùng với nền tảng từ mạng lưới trạm sạc công cộng V-GREEN rộng lớn và chính sách sạc miễn phí là những yếu tố giúp VinFast có được vị thế này.

Chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ cho ôtô điện cũng là cơ sở để VinFast nói riêng và các hãng xe điện khác nói chung có cơ hội tiếp tục tăng trưởng doanh số trong tương lai.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Hãng xe sang 'cướp' khách của Tesla

Thương hiệu xe hạng sang Cadillac của General Motors thông báo hoàn thành cột mốc doanh số 100.000 xe điện, với phần nhiều doanh số đến từ khách hàng cũ của các hãng đối thủ.

29:1748 hôm qua

Ôtô điện Tesla sau 7 năm sử dụng - pin 'già', xe vẫn khỏe

Chiếc ôtô điện Tesla Model 3 ghi nhận mức độ lão hóa khá đáng kể ở gói pin, tuy nhiên các bộ phận còn lại không có hư hỏng gì nghiêm trọng.

45:2720 hôm qua

Phúc Hậu

xe điện VinFast VinFast doanh số thị trường Limo Green l

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

VinFast lo anh xe dien VF 8 the he moi hinh anh

VinFast lộ ảnh xe điện VF 8 thế hệ mới

13:50 11/5/2026 13:50 11/5/2026

0

Cách đây khoảng một tháng, những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội đã dự báo về sự ra mắt của một mẫu xe điện VinFast bản nâng cấp, và đến nay, cái tên đó đã lộ diện.

VinFast lot top hang xe dien ban chay nhat An Do hinh anh

VinFast lọt top hãng xe điện bán chạy nhất Ấn Độ

17:46 5/5/2026 17:46 5/5/2026

0

Bảng doanh số xe điện Ấn Độ quý I ghi nhận bước tiến bất ngờ của VinFast khi lọt top 4 thương hiệu dẫn đầu. Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc vẫn đang khá loay hoay tìm "khe cửa hẹp" tại thị trường này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý