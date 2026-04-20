Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Trúng xổ số gần 80 tỷ đồng, Gen Z vẫn muốn đi làm văn phòng

  • Thứ hai, 20/4/2026 19:13 (GMT+7)
Sau khi trúng thưởng, người may mắn vẫn muốn tiếp tục công việc văn phòng vì yêu thích. Anh cũng lên kế hoạch sử dụng tiền để giúp đỡ gia đình.

Anh Đ.Đ.D là nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01495 cho anh Đ.Đ.D.

Qua kiểm tra trên hệ thống và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định chủ thuê bao Viettel tại TP.HCM này đã mua tấm vé trúng hơn 79,2 tỷ đồng qua kênh ứng dụng Vietlott SMS.

Anh Đ.Đ.D. là một Gen Z đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở TP.HCM. Tại thời điểm mua vé, anh bất chợt lựa chọn 1 vé bao 8 với giá trị 280.000 đồng thay vì cách chơi cơ bản như thường mua. Bộ số may mắn là các con số mang ý nghĩa cá nhân như ngày, tháng, năm sinh, kết hợp với một vài số đã được tham khảo qua kết quả các kỳ quay trước.

Anh Đ.Đ.D. cho biết vào một buổi tối khi đang làm các công việc thường ngày thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Ban đầu, anh chưa tin đây là sự thật nên đã nhờ mẹ kiểm tra lại thông tin trên các kênh chính thức và báo chí. Sau đó, anh tiếp tục đăng nhập vào ứng dụng để kiểm tra lại nhiều lần và xác nhận bản thân chính là người trúng giải Jackpot với giá trị gần 80 tỷ đồng.

Sau khi nhận thưởng, D. dự định vẫn tiếp tục công việc văn phòng vì yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh Đ.Đ.D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TP.HCM - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng, và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Minh Khánh

xổ số Vietlott gen z vietlott trúng

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý