Người đàn ông ở Tây Ninh trúng độc đắc hơn 114 tỷ

Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01315 trị giá hơn 114 tỷ đồng cho anh N.M.T. - lao động kinh doanh tự do đang sinh sống tại Tây Ninh.

Anh N.M.T. là người kinh doanh tự do ở Tây Ninh. Ảnh: Vietlott.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng được anh N.M.T - thuê bao Vinaphone mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).

Anh N.M.T hiện sinh sống tại Tây Ninh và làm nghề kinh doanh tự do. Chia sẻ về thói quen mua vé số, anh T. cho biết mỗi ngày có thói quen mua 3 dãy số và chủ yếu lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 do có giá trị giải thưởng lớn. Các bộ số dự thưởng của anh đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên mà mình cảm thấy phù hợp nhất và đây cũng là cách chơi anh duy trì trong suốt thời gian qua.

Anh T. cho biết nhận được tin nhắn trúng thưởng khi đang làm việc nhà. Sau khi nhận được tin nhắn, anh vào kiểm tra nhiều lần trên Vietlott SMS thì mới tin rằng mình là người may mắn trúng thưởng.

Ngay sau đó, anh đã chia sẻ thông tin với gia đình và tất cả mọi người đều bất ngờ, vui mừng xen lẫn hồi hộp. Sau khi nhận thưởng, anh N.M.T chia sẻ sẽ tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống thường ngày. Đồng thời, anh có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái, cũng như đầu tư phát triển công việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, anh cũng ủng hộ 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.M.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Tây Ninh với số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.