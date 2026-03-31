Trẻ có thể bắt đầu ăn dặm từ giai đoạn nào?

Việc cho trẻ ăn dặm đúng thời điểm và đúng cách giúp đảm bảo dinh dưỡng, hạn chế nguy cơ dị ứng và tạo nền tảng cho thói quen ăn uống lành mạnh về sau.

Trẻ ăn dặm đúng cách sẽ tạo nền tàng cho thói quen ăn uống lành mạnh về sau. Ảnh: Freepik.

Cho trẻ ăn dặm là bước chuyển quan trọng từ nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa sang chế độ dinh dưỡng đa dạng hơn. Giai đoạn này không chỉ tác động đến tăng trưởng thể chất mà còn đặt nền móng cho thói quen ăn uống và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Thời điểm phù hợp để ăn dặm

Theo khuyến nghị từ Học viện Nhi khoa Mỹ, thời điểm phù hợp để bắt đầu ăn dặm là khi trẻ khoảng 6 tháng tuổi. Đây là lúc hệ tiêu hóa đã trưởng thành hơn, đồng thời khả năng vận động như kiểm soát đầu cổ, phối hợp tay - miệng cũng đủ để tiếp nhận thức ăn ngoài sữa. Trước mốc này, đặc biệt dưới 4 tháng tuổi, việc cho ăn dặm có thể khiến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ bị quá tải, làm tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa hoặc dị ứng thực phẩm.

Tuy vậy, mốc 6 tháng chỉ mang tính tham khảo, bởi mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Trên thực tế, dấu hiệu sẵn sàng quan trọng hơn con số tuổi.

Một đứa trẻ có thể ngồi vững (dù có hỗ trợ), giữ đầu cổ ổn định, biết mở miệng khi thấy thức ăn, nuốt thay vì đẩy ra ngoài, hay chủ động đưa đồ vật vào miệng… thường đã bước vào giai đoạn thích hợp để bắt đầu ăn dặm. Những biểu hiện này cho thấy hệ thần kinh - cơ và phản xạ nuốt của trẻ đã phối hợp tốt hơn.

Trẻ có thể ăn những loại thực phẩm nào?

Khi chuyển sang ăn dặm, nhiều cha mẹ có xu hướng tìm một “thứ tự chuẩn” cho các loại thực phẩm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không thực sự cần thiết. Trẻ có thể làm quen với nhiều nhóm thực phẩm khác nhau ngay từ đầu, từ ngũ cốc, rau củ, trái cây đến thịt và các nguồn đạm khác.

Điều quan trọng hơn là đảm bảo sự đa dạng, bởi đây là cách giúp trẻ nhận đủ vi chất như sắt, kẽm, vitamin. Đây là những thành phần mà sữa mẹ đơn thuần không còn đáp ứng đủ khi trẻ lớn hơn. Ở góc độ dinh dưỡng, việc lựa chọn thực phẩm cũng cần linh hoạt hơn.

Chẳng hạn, nếu cho trẻ ăn ngũ cốc, không nên chỉ phụ thuộc vào bột gạo mà nên luân phiên với yến mạch, lúa mạch hoặc các loại ngũ cốc hỗn hợp. Thay vì trộn nhiều loại ngay từ đầu, mỗi loại thực phẩm nên được thử riêng lẻ, cách nhau vài ngày. Khoảng “giãn cách” này giúp cha mẹ dễ nhận diện phản ứng của trẻ, đặc biệt là các dấu hiệu dị ứng.

Một điểm đáng lưu ý là các thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao như trứng, sữa bò, đậu phộng hay hải sản cần được cho trẻ ăn một cách thận trọng, theo từng bước và dưới sự theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện các phản ứng bất thường nếu có.

Trẻ dưới 12 tháng tuổi cũng không nên uống sữa bò như một loại đồ uống chính, do hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu chưa phù hợp. Trong khi đó, các chế phẩm như sữa chua có thể được sử dụng sớm hơn với lượng hợp lý.

Chuẩn bị thức ăn phù hợp cho từng giai đoạn

Khi nói đến ăn dặm, kết cấu thức ăn là yếu tố dễ bị xem nhẹ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn uống của trẻ. Ở giai đoạn đầu, thức ăn cần được nghiền hoặc xay nhuyễn để phù hợp với kỹ năng nuốt còn hạn chế.

Khi trẻ dần quen, có thể chuyển sang dạng đặc hơn, lợn cợn hơn để kích thích phản xạ nhai và phát triển cơ hàm. Việc chuyển đổi này cần diễn ra từ từ, bởi nếu quá vội vàng, trẻ có thể ho, nôn trớ hoặc từ chối ăn do chưa thích nghi.

Một trong những lo ngại lớn nhất của cha mẹ trong giai đoạn này là nguy cơ nghẹn. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi trẻ nhỏ chưa hoàn thiện kỹ năng nhai và kiểm soát đường thở.

Vì vậy, thực phẩm cần được chế biến mềm, dễ tan, cắt nhỏ và tránh các hình dạng dễ gây tắc như tròn hoặc cứng. Những loại thực phẩm như nho, cà rốt sống, xúc xích… nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành nguy cơ. Thịt cá cần loại bỏ xương và mỡ, rau củ nên được nấu mềm và nghiền mịn, trái cây cần bỏ hạt và cắt nhỏ. Những thao tác này có thể quyết định việc trẻ có ăn được hay không và ăn có an toàn hay không.