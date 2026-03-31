Ăn gì để sữa mẹ 'đậm đặc' và giàu dưỡng chất cho trẻ?

Sau sinh, sản phụ được khuyến cáo cho trẻ bú sớm trong giờ đầu, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ 6 tháng đầu. Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp đảm bảo nguồn sữa và sức khỏe.

Phụ nữ sau sinh cần bổ sung nhiều protein. Ảnh: Thebump.

Theo bác sĩ Lê Phạm Anh Vy, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt 6 tháng đầu sau sinh, nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ tăng cao. Việc ăn uống đầy đủ và cân đối là yếu tố quyết định đến chất lượng và số lượng sữa.

Bác sĩ Vy cho biết bà mẹ cho con bú cần tăng khẩu phần ăn so với bình thường, đồng thời đảm bảo tính đa dạng thực phẩm. Mỗi bữa chính nên có ít nhất 5/8 nhóm thực phẩm, ưu tiên món dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng.

Khẩu phần trong ngày nên chia thành 3-6 bữa để cơ thể hấp thu tốt hơn. Bên cạnh đó, việc uống đủ 2,5-3 lít nước mỗi ngày đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo sữa.

Nhu cầu năng lượng của bà mẹ sau sinh phụ thuộc vào tình trạng dinh dưỡng trước và trong thai kỳ. Với những người tăng cân từ 9-12 kg trong thai kỳ, cần bổ sung thêm khoảng 500 kcal mỗi ngày.

Trong khi đó, nhóm bà mẹ tăng cân dưới 9 kg cần tăng cường dinh dưỡng hơn nữa, với mức bổ sung khoảng 675 kcal/ngày để đảm bảo đủ năng lượng cho cơ thể và hoạt động tiết sữa.

Protein là dưỡng chất quan trọng trong giai đoạn này, với nhu cầu khoảng 78 g mỗi ngày, trong đó đạm động vật nên chiếm ít nhất 35%. Các thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu đỗ cần được bổ sung thường xuyên. Đặc biệt, nên ăn cá ít nhất 3 lần mỗi tuần.

Chất béo cũng cần chiếm 30-35% tổng năng lượng khẩu phần. Các acid béo không no như omega-3, omega-6, DHA, EPA từ dầu thực vật và cá béo có vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ và thị lực của trẻ.

Bà mẹ cần bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất thông qua chế độ ăn, với ít nhất 400 g rau xanh và trái cây mỗi ngày. Trong vòng một tháng sau sinh, nên bổ sung vitamin A theo khuyến cáo để tăng cường vi chất qua sữa mẹ.

Ngoài ra, việc bổ sung sắt, kẽm, vitamin D, canxi cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Song song với đó, người mẹ cần ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái và cho trẻ bú thường xuyên để kích thích tiết sữa.

Bác sĩ Vy lưu ý bà mẹ không nên ăn uống kiêng khem quá mức vì có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa. Thực phẩm không đảm bảo an toàn cần tránh tuyệt đối để phòng ngộ độc.

Bên cạnh đó, cần hạn chế các món nhiều gia vị, không sử dụng rượu, cà phê và thuốc lá. Khi cần dùng thuốc, bà mẹ phải tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh ảnh hưởng đến trẻ.

Đáng chú ý, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp người mẹ giảm cân tự nhiên sau sinh. Do đó, thay vì ăn kiêng, bà mẹ nên duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, kết hợp vận động nhẹ nhàng để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đủ sữa cho con.