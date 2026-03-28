5 món đại kỵ với măng tươi: Nấu sai cách dễ gây tích độc, sỏi thận

Măng tươi là món ăn giòn ngon, giàu dinh dưỡng và rất "đưa cơm". Tuy nhiên, nếu ăn sai cách hoặc kết hợp không đúng thực phẩm, thực phẩm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe.

Món đậu phụ hầm măng được nhiều người ưa chuộng vì nghĩ rằng nó thanh đạm, bổ dưỡng. Tuy nhiên, hai thực phẩm này lại là "kẻ thù" của nhau. Ảnh: V3B CooK.

Tại Hàng Châu (Trung Quốc), một người đàn ông họ Vương (40 tuổi) bất ngờ ngã quỵ, ngất xỉu ngay sau bữa tối với đĩa măng xào thịt lớn. Cùng thời điểm, một bệnh nhân khác họ Tiền, cùng thành phố, cũng nhập viện trong tình trạng nôn và đi ngoài ra máu dữ dội sau khi ăn măng tươi.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến nhiều người ngỡ ngàng: Cả hai đều bị xuất huyết tiêu hóa nặng, thậm chí có trường hợp suýt rơi vào sốc mất máu. Theo Tencent News, đây không phải là những sự cố hy hữu. Mỗi mùa măng xuân, các phòng cấp cứu lại liên tục tiếp nhận những "nạn nhân" của món ăn khoái khẩu này chỉ vì sai lầm trong cách chế biến và liều lượng tiêu thụ.

Thực phẩm không nên nấu với măng tươi

Nhiều người cho rằng măng tươi có thể kết hợp linh hoạt với nhiều món ăn, nhưng thực tế có không ít cặp thực phẩm "xung khắc" cần tránh.

Đậu phụ: Toàn bộ lượng canxi biến mất

Nhiều người thích món đậu phụ hầm măng vì nghĩ rằng nó thanh đạm, bổ dưỡng. Thực tế, hai thực phẩm này lại là "kẻ thù" của nhau. Đậu phụ giàu canxi và magiê, trong khi măng chứa nhiều axit oxalic. Khi kết hợp, chúng tạo thành các hợp chất khó hấp thu như canxi oxalat và magiê oxalat, không chỉ làm giảm hiệu quả bổ sung canxi mà còn có thể lắng đọng, lâu dài gây sỏi thận hoặc sỏi mật.

Ngoài đậu phụ, các thực phẩm giàu canxi khác như sườn heo, sữa và tôm khô cũng nên tránh khi ăn nhiều măng. Axit oxalic liên kết với canxi, ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi và làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Hải sản: Tác nhân gây dị ứng

Hải sản cũng là nhóm thực phẩm cần thận trọng khi ăn cùng măng tươi. Nhiều người thích ăn tôm xào măng hoặc cá chẽm hấp măng. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo ăn măng và hải sản cùng nhau rất dễ gây dị ứng và bệnh về da.

Trong Y học cổ truyền Trung Quốc, hầu hết loại hải sản đều được coi là có tính hàn, và măng cũng thuộc loại có tính hàn. Sự kết hợp của hai món "tính hàn" này gây khó chịu cho những người có hệ tiêu hóa yếu, dẫn đến khó tiêu, lạnh bụng, rối loạn tiêu hóa. Với người có cơ địa dị ứng, sự kết hợp này còn có thể kích hoạt các phản ứng như nổi mề đay, viêm mũi dị ứng.

Thịt cừu: Gây hại dạ dày và ruột

Thịt cừu có tính ấm, trong khi măng có tính hàn. Khi ăn cùng nhau, hai đặc tính này xung đột trong dạ dày, dễ gây mất cân bằng, khó chịu đường tiêu hóa, trong trường hợp nặng dẫn đến đau bụng, tiêu chảy. Ngoài ra, sự tương tác phức tạp giữa các thành phần trong hai loại thực phẩm này cũng không có lợi cho hệ tiêu hóa.

Đường: "Trợ thủ" tạo ra chất độc hại

Chúng ta thường có sẵn đường trong bếp và hay có thói quen thêm một chút khi nấu ăn để tăng hương vị. Tuy nhiên, măng đã có vị ngon sẵn nên không cần thêm đường. Ngoài ra, măng và đường dễ tạo thành chất lysine saccharin ở nhiệt độ cao, chất này không tốt cho sức khỏe.

Măng tươi ăn sai cách có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Ảnh: Inews.

Ai không nên ăn măng tươi?

Không phải ai cũng phù hợp để thưởng thức món ăn này. Những nhóm người dưới đây nên kiểm soát cơn thèm ăn măng:

- Người có cơ địa dị ứng cần đặc biệt cẩn trọng. Măng được xếp vào nhóm thực phẩm dễ gây kích ứng, có thể khiến các bệnh như viêm mũi dị ứng, hen suyễn hay nổi mề đay trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu thực sự muốn ăn, hãy thử một miếng nhỏ trước, nếu không có phản ứng gì mới có thể ăn tiếp.

- Những người có sức khỏe đường tiêu hóa kém như viêm loét dạ dày, loét tá tràng hoặc viêm ruột mạn tính nên tránh ăn măng tươi. Lượng chất xơ thô trong măng có thể làm tổn thương niêm mạc, kết hợp với sự kích ứng từ axit oxalic dễ gây xuất huyết tiêu hóa.

- Người cao tuổi và trẻ nhỏ cũng là nhóm cần hạn chế. Chức năng tiêu hóa của người già suy giảm trong khi hàng rào ruột của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn, khó xử lý lượng chất xơ thô trong măng tươi. Ăn quá nhiều không chỉ gây hại dạ dày mà còn có nguy cơ tắc nghẽn ruột. Quan trọng hơn, với trẻ em, axit oxalic còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu canxi, tác động đến quá trình phát triển.

- Những người có tiền sử sỏi thận, sỏi mật hoặc sỏi niệu đạo nên tránh ăn ít hoặc hoàn toàn tránh ăn măng tươi. Axit oxalic trong măng có thể kết hợp với canxi tạo thành canxi oxalat, thành phần chính của sỏi.

- Bệnh nhân xơ gan, nhất là người có giãn tĩnh mạch thực quản, tuyệt đối không nên ăn. Chất xơ thô trong măng có thể gây trầy xước mạch máu đã bị giãn, dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Ăn măng tươi thế nào để an toàn?

Dù có nhiều lưu ý, măng tươi vẫn là món ăn ngon nếu biết cách sử dụng hợp lý:

Cần chần (luộc sơ) măng trước khi chế biến để loại bỏ phần lớn axit oxalic và chất chát, giảm kích thích lên đường tiêu hóa. Chần măng có thể loại bỏ tới 70% lượng axit oxalic.

Nên ăn với lượng vừa phải. Người trưởng thành khỏe mạnh không nên ăn quá 200 g mỗi bữa và không nên ăn liên tục nhiều ngày.

Không nên ăn măng khi đói. Lúc này, axit trong dạ dày kết hợp với các chất trong măng dễ gây kích ứng mạnh hơn. Tốt nhất nên ăn sau khi đã lót dạ bằng cơm hoặc cháo.