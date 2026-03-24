4 loại rau mọc dại ở Việt Nam lại là 'vị thuốc quý' ít người biết đến

Mặc dù mọc dại nhiều khắp nơi, rau sam, bồ công anh, ngải cứu hay rau dền dại lại là những "siêu thực phẩm" có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Nhiều loại rau dại được bày bán đầy ở chợ có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Sohu.

Khi thời tiết ấm áp, mọi thứ đều hồi sinh, khắp nơi tràn đầy sức sống. Nhiều loại rau mọc dại cũng xuất hiện ở khắp nơi. Những loại rau dại tưởng chừng bình thường này lại là thực phẩm xanh tự nhiên, giàu chất dinh dưỡng, non ngon và được nhiều người yêu thích.

Dưới đây là 4 loại rau dại phổ biến vừa ngon miệng, vừa có nhiều công dụng cho sức khỏe.

Bồ công anh: Không chỉ là rau dại, mà còn là "cao thủ giải độc"

Theo Tencent News, bồ công anh là một trong những loại rau dại mọc sớm nhất vào mùa xuân. Bồ công anh tác động vào kinh mạch gan và dạ dày, đặc biệt là giúp thanh nhiệt và giải độc cho những cơ quan này.

Nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy bồ công anh có tác dụng bảo vệ gan tuyệt vời, thúc đẩy tiết mật và giúp gan giải độc. Đối với những người thường xuyên uống rượu, ăn nhiều bồ công anh sẽ mang lại sự bảo vệ thực sự cho gan.

Ngoài ra, axit chlorogenic trong bồ công anh là một chất kháng khuẩn tự nhiên có thể giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Người có tỳ vị yếu có thể ăn bồ công anh với gừng thái lát hoặc táo đỏ để trung hòa tính hàn của chúng.

Rau sam: "Rau trường thọ" mọc đầy ven đường

Rau sam rất phổ biến ở nông thôn, nhưng ở nước ngoài lại được xem là thực phẩm quý, gọi là "rau trường thọ". Cuốn sách y học cổ "Dược liệu trị liệu bằng chế độ ăn uống" của Trung Quốc cho biết rau sam có tác dụng làm sáng mắt và điều trị suy dinh dưỡng cũng như bệnh kiết lỵ.

Loại rau này có tính chất dịu nhẹ, tác dụng thanh nhiệt và giải độc, đặc biệt có lợi cho trẻ em dễ bị sốt và loét miệng. Tác dụng chống viêm của rau sam cũng rất nổi bật, hoạt động như chất làm sạch trong cơ thể để loại bỏ nhiệt dư thừa và độc tố.

Trong khi đó, vitamin A và axit béo omega-3 trong rau sam rất có lợi cho sự phát triển của mắt và sức khỏe võng mạc.

Lưu ý: Rau sam có tính hàn, người có hệ tiêu hóa yếu không nên ăn nhiều, phụ nữ mang thai nên thận trọng.

Rau sam được xem là loại "rau trường thọ" có tác dụng thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Ảnh: Flora of Zambia.

Ngải cứu: Thúc đẩy tuần hoàn máu, trừ hàn

Theo Baidu Health, ngải cứu là một trong những loại rau mọc dại đáng thu hoạch nhất vào mùa xuân. Nó có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trong vùng nông thôn và ven đường. Vào thời điểm này, lá ngải cứu non, mọng nước và thơm. Nó có nhiều công dụng, và toàn bộ cây đều là kho báu.

Ngải cứu có tính ấm, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện các triệu chứng như đau bụng kinh, đau khớp và đau dạ dày do ứ huyết và hàn khí gây ra. Y học cổ truyền Trung Quốc thường sử dụng phương pháp ngâm chân trong nước sắc lá ngải cứu để trừ hàn.

Lá ngải cứu tươi, khi được nghiền nát và đắp lên vết thương, có thể giúp cầm máu các vết thương nhỏ. Than ngải cứu (lá ngải cứu đã qua chế biến) thường được sử dụng để điều trị các triệu chứng chảy máu như rong kinh và xuất huyết trực tràng.

Lưu ý: Phụ nữ mang thai và những người bị âm hư, huyết nhiệt (biểu hiện bằng khô miệng, khô lưỡi và dễ bị viêm) nên thận trọng khi ăn ngải cứu. Người bị dị ứng nên thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng lần đầu.

Rau dền dại: Thanh nhiệt, giải độc

Rau dền dại có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc. Loại rau dại này chủ yếu mọc ở những vùng đất hoang, ven đường, mương rãnh và sườn dốc. Cả cây con và chồi non đều ăn được, có kết cấu mềm mịn và hương vị tuyệt vời. Vì rau dền dại có mùi thơm tự nhiên, khi ăn lạnh sẽ rất ngon.

Loại rau này giàu các loại vitamin và chất xơ, giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cường nhu động ruột, từ đó giảm các triệu chứng như táo bón và hạ nhiệt. Rau dền dại cũng chứa nhiều sắt, có giá trị dinh dưỡng rất cao và có thể làm giảm chứng thiếu máu do thiếu sắt. Các vitamin có trong rau dền thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Bên cạnh đó, rau dền dại có vị khô, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc và lợi tiểu. Nó được sử dụng để điều trị các bệnh như kiết lỵ, tiêu chảy, nhọt, mụn mủ, tiểu khó và phù nề do thấp nhiệt.

Các loại rau dại rất ngon, nhưng không nên ăn chúng bừa bãi. Hãy nhớ ba nguyên tắc "bắt buộc" khi ăn rau dại:

Không tự ý hái khi không biết rõ loại rau để tránh ngộ độc.

Phải chần nước sôi trước khi ăn. Rau dại thường chứa axit oxalic và ancaloit, chần sơ giúp loại bỏ hầu hết thành phần có hại này và vị đắng.

Không nên hái chúng ở ven đường (do khí thải xe cộ), gần nhà máy (do kim loại nặng) hoặc trên bãi cỏ (do thuốc trừ sâu), cho dù chúng có tươi tốt đến đâu. Nguồn an toàn nhất là các quầy rau ở chợ, rau trồng trong vườn nhà hoặc người quen.