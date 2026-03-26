Đu đủ tốt cho sức khỏe nhưng 5 nhóm người cần thận trọng dùng

Đu đủ giàu dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không phù hợp với tất cả chúng ta. Một số nhóm người nếu ăn không đúng cách có thể gặp rủi ro sức khỏe cần được nhận diện sớm.

Đu đủ là loại trái cây phổ biến tại Việt Nam, được đánh giá cao nhờ hàm lượng vitamin A, C, chất xơ và các enzyme tiêu hóa như papain.

Đu đủ - thực phẩm bổ dưỡng nhưng cần dùng đúng cách

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn đu đủ chín có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa, cải thiện tình trạng táo bón, tăng cường miễn dịch và góp phần bảo vệ thị lực.

Ngoài phần quả, một số bộ phận khác như lá đu đủ cũng được sử dụng trong dân gian, đặc biệt trong hỗ trợ người mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng đu đủ, nhất là khi ăn thường xuyên hoặc dùng không đúng thời điểm.

Những nhóm người cần đặc biệt lưu ý khi ăn đu đủ

Phụ nữ mang thai cẩn trọng khi ăn đu đủ

Phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh hoặc đu đủ chưa chín. Nguyên nhân là loại quả này chứa nhiều nhựa mủ (latex), có thể kích thích co bóp tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non, đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Đu đủ chín hoàn toàn có hàm lượng nhựa mủ thấp hơn, tuy nhiên vẫn nên sử dụng với lượng vừa phải và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có tiền sử thai kỳ nguy cơ cao.

Người đang bị rối loạn tiêu hóa cấp tính

Đu đủ giàu chất xơ nên có lợi cho người bị táo bón. Tuy nhiên, với những trường hợp đang bị tiêu chảy, viêm ruột hoặc đau bụng chưa rõ nguyên nhân, việc ăn nhiều đu đủ có thể làm tình trạng nặng hơn.

Một số thành phần trong đu đủ, đặc biệt là ở phần chưa chín hoặc vỏ, có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày – ruột. Khi tiêu chảy, hệ tiêu hóa đang nhạy cảm, việc bổ sung quá nhiều chất xơ có thể khiến nhu động ruột tăng lên, dẫn đến mất nước và điện giải nhiều hơn.

Những trường hợp đang bị tiêu chảy, viêm ruột hoặc đau bụng chưa rõ nguyên nhân thì không nên ăn đu đủ. Ảnh: Freepik.

Người có đường huyết thấp hoặc đang dùng thuốc hạ đường huyết

Đu đủ có chỉ số đường huyết trung bình và có thể hỗ trợ kiểm soát đường máu ở người bị tăng đường huyết. Tuy nhiên, với những người có đường huyết thấp hoặc đang sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường, việc ăn nhiều đu đủ có thể làm hạ đường huyết quá mức.

Tình trạng hạ đường huyết có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, run tay, thậm chí nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời. Vì vậy, nhóm đối tượng này nên theo dõi đường huyết và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa đu đủ vào chế độ ăn hàng ngày.

Người có cơ địa dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với đu đủ, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng với phấn hoa hoặc nhựa mủ tự nhiên. Phản ứng dị ứng có thể biểu hiện dưới dạng:

Phát ban, ngứa da

Sưng môi, lưỡi

Đau đầu, chóng mặt

Buồn nôn...

Trong những trường hợp nặng, có thể xuất hiện phản ứng dị ứng toàn thân. Nếu từng có dấu hiệu dị ứng sau khi ăn đu đủ, cần ngừng sử dụng và đi khám để được tư vấn.

Người có vấn đề về hô hấp hoặc dị ứng với enzyme papain

Papain là enzyme đặc trưng trong đu đủ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa protein. Tuy nhiên, ở một số người, enzyme này có thể gây phản ứng dị ứng, ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Các biểu hiện có thể bao gồm:

Nghẹt mũi

Ho hoặc thở khò khè

Khó thở nhẹ

Làm nặng triệu chứng hen suyễn...

Những người có tiền sử hen phế quản hoặc dị ứng nên thận trọng khi ăn đu đủ, đặc biệt là khi ăn với lượng lớn hoặc sử dụng thường xuyên.

Ăn đu đủ thế nào để an toàn?

Để tận dụng lợi ích của đu đủ và hạn chế rủi ro, người dân nên lưu ý:

Chọn đu đủ chín tự nhiên, tránh ăn đu đủ xanh hoặc chưa chín kỹ

Ăn với lượng vừa phải, khoảng 100–200g mỗi lần, không nên ăn quá nhiều mỗi ngày

Không ăn khi đói nếu có bệnh dạ dày, vì có thể gây kích ứng

Rửa sạch và gọt bỏ vỏ, tránh tiếp xúc với nhựa mủ

Theo dõi phản ứng của cơ thể, đặc biệt ở lần đầu sử dụng...

Người dân nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trong các trường hợp:

Đang mang thai hoặc cho con bú

Có bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tim mạch

Có tiền sử dị ứng thực phẩm

Đang dùng thuốc điều trị dài ngày...

Việc cá thể hóa chế độ ăn là cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với từng người.