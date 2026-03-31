Việc hay làm khi đau nhức cổ khiến người đàn ông hôn mê tại sân bay

Người đàn ông bất ngờ ngã quỵ tại sân bay, nhanh chóng bị liệt nửa người và hôn mê. Nguyên nhân được xác định là bóc tách mạch máu vùng cổ.

Bác sĩ trong ca can thiệp, giành lại sự sống cho người bệnh. Ảnh: Jimu News.

Theo Jimu News, trong lúc chờ chuyến bay tại sân bay, anh Vương (33 tuổi) bất ngờ cảm thấy chóng mặt dữ dội rồi ngã quỵ. Ít phút sau, nửa người bên phải của anh không thể cử động, ý thức dần mất đi, đồng tử giãn. Diễn tiến bệnh nhanh và dồn dập đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch.

Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ nhanh chóng đánh giá đây là trường hợp nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn và chỉ định tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút, bệnh nhân đột ngột xấu đi, rơi vào hôn mê sâu. Đồng tử bên trái giãn, mất phản xạ ánh sáng, liệt hoàn toàn một bên cơ thể, kèm liệt mặt và lưỡi khiến anh không thể nói.

Trước nguy cơ tắc mạch nghiêm trọng, bệnh nhân được khẩn trương chụp chiếu hình ảnh. Kết quả cho thấy nguyên nhân không phải xơ vữa động mạch thường gặp mà là bóc tách động mạch đốt sống. Theo bác sĩ, khi lớp nội mạc mạch máu bị rách, phần bên trong lộ ra sẽ dễ hình thành huyết khối, từ đó gây tắc mạch. Đây là biến chứng nguy hiểm và phổ biến nhất của tình trạng này.

Nhận định tình huống cấp bách, ê-kíp lập tức chuyển bệnh nhân vào phòng can thiệp. Do mạch máu chưa bị tắc hoàn toàn, các bác sĩ tiến hành tiêu sợi huyết đường động mạch kết hợp với điều trị trước đó. Nhờ phối hợp hai phương pháp, dòng máu dần được tái thông, mạch bị tắc bắt đầu lưu thông trở lại. Sau phẫu thuật, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Khai thác bệnh sử cho thấy anh Vương có thói quen tự xoa bóp cổ mỗi khi đau nhứt. Một tuần trước, anh từng xoa bóp cổ và có cảm giác đau nhẹ nhưng không chú ý. Đến ngày xảy ra sự việc, anh lại tiếp tục tự xoa bóp vùng cổ, dẫn đến tổn thương mạch máu. Dựa trên hình ảnh và diễn tiến lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp điển hình của nhồi máu não do bóc tách mạch vùng cổ.

Theo bác sĩ Kinh Bình, Trưởng khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, vùng cổ là nơi tập trung nhiều mạch máu quan trọng nuôi não, đặc biệt là động mạch cảnh và động mạch đốt sống.

Các tác động ngoại lực không phù hợp, nhất là xoay vặn đột ngột, kéo giãn hoặc xoa bóp mạnh, có thể làm tổn thương lớp trong của thành mạch. Khi lớp bảo vệ này bị rách, nguy cơ hình thành bóc tách và huyết khối sẽ tăng lên đáng kể.

Các chuyên gia cho biết những tổn thương này không phải lúc nào cũng xảy ra ngay lập tức mà có thể âm thầm hình thành, trở nên nghiêm trọng hơn khi liên tục bị kích thích. Điều này lý giải vì sao bệnh nhân đã có dấu hiệu đau cổ từ trước nhưng không nhận ra, cho đến khi tình trạng tiến triển thành đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi xoa bóp vùng cổ, tránh xoa bóp hoặc bóp nắn quá mạnh, đặc biệt là các động tác xoay hoặc bẻ cổ. Nếu sau khi xoa bóp xuất hiện đau cổ kéo dài, chóng mặt, tê yếu tay chân hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần đi khám sớm để được đánh giá và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.