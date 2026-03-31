Thủ tướng chỉ đạo siết kiểm soát giết mổ, chặn thịt bẩn ra thị trường

Thủ tướng yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra giết mổ gia súc, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm sau hàng vụ lợn bệnh lọt ra thị trường.

Nhiều lô lợn mắc dịch vẫn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội.

Ngày 30/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ gia súc, đồng thời yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nhiều vụ thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương. Những sai phạm này đã làm sai lệch kết quả kiểm soát giết mổ, tạo kẽ hở để động vật và sản phẩm không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tại các cơ sở giết mổ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc thu gom, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm động vật không đủ điều kiện, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi hợp thức hóa sai phạm. Địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm.

Cùng với đó, việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cần được kiểm soát chặt, nhất là tại các điểm tập kết, trung chuyển và chợ đầu mối, nhằm xử lý dứt điểm hàng hóa không rõ nguồn gốc. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, thay thế cán bộ sai phạm và chuyển cơ quan điều tra khi cần thiết.

Ngoài ra, cần bố trí ổn định lực lượng thú y tại cơ sở, bảo đảm hiệu quả kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và phòng chống dịch bệnh, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Lợn bệnh được tập kết tại một cơ sở giết mổ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra chuyên đề về hoạt động giết mổ trên phạm vi cả nước. Đơn vị này cũng có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng quản lý chuỗi, truy xuất nguồn gốc và quản lý rủi ro, trong đó lấy khâu giết mổ làm trung tâm kiểm soát nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm động vật. Đồng thời, cần tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm dịch của lực lượng thú y, siết chặt kiểm dịch qua biên giới và trong nội địa.

Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến kiểm soát giết mổ gây lây lan dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Trong khi đó, Bộ Y tế có trách nhiệm đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể và trường học, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý.

Các cơ quan truyền thông được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn. Đồng thời, cần hướng dẫn người dân không sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chủ động phòng ngừa rủi ro.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh hoạt động giết mổ, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.