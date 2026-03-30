Chế độ dinh dưỡng giúp mẹ sau sinh duy trì nguồn sữa dồi dào

Sau sinh, chế độ ăn uống khoa học kết hợp tinh thần thoải mái đóng vai trò then chốt giúp mẹ duy trì nguồn sữa dồi dào, đảm bảo dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh.

Phần lớn trường hợp ít sữa sau sinh có thể cải thiện nếu người mẹ được hướng dẫn đúng cách về dinh dưỡng, nghỉ ngơi và cho bé bú sớm.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Từ Anh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết phụ nữ đang cho con bú cần chú trọng cả dinh dưỡng lẫn thói quen sinh hoạt để duy trì và tăng tiết sữa mẹ.

Theo đó, nhu cầu năng lượng của mẹ cho con bú tăng khoảng 500 kcal mỗi ngày so với bình thường. Lượng năng lượng này có thể bổ sung thông qua các thực phẩm quen thuộc như sữa, thịt bò, trứng… Bên cạnh ba bữa chính, mẹ nên ăn thêm 1-2 bữa phụ với các món như bánh, chè, sữa hoặc trứng để đảm bảo đủ năng lượng.

Việc ăn uống đầy đủ không chỉ giúp tăng lượng sữa mà còn giúp mẹ duy trì sức khỏe, tinh thần tỉnh táo để chăm sóc trẻ.

Chế độ ăn cũng cần tăng cường chất đạm. Việc thiếu đạm có thể khiến lượng sữa giảm. Trong khi đó, khẩu phần ăn của nhiều người Việt còn thiên về tinh bột, ít đạm.

Bác sĩ Anh khuyến cáo mẹ sau sinh không nên kiêng khem quá mức, đặc biệt là các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá. Mẹ có thể ăn đa dạng các món như thịt luộc, cá chiên, thịt kho và chỉ cần tránh thực phẩm sống hoặc tái.

Về chất béo, ăn nhiều không đồng nghĩa với việc tăng lượng sữa. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất béo trong sữa mẹ không thay đổi đáng kể giữa người ăn nhiều hay ít chất béo. Tuy nhiên, mẹ nên ưu tiên các loại chất béo có lợi như từ cá biển (cá hồi, cá trích), các loại hạt và quả bơ để tăng cường DHA và ARA, những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ và thị giác của trẻ.

Ngoài ra, việc bổ sung đủ nước là yếu tố quan trọng. Mẹ cho con bú nên uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày, bao gồm nước lọc, nước trái cây và ăn thêm các loại trái cây mọng nước như cam, táo, dưa hấu. Thói quen uống nước trước và sau khi cho con bú có thể giúp duy trì lượng sữa ổn định.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc cho trẻ bú thường xuyên và vắt cạn sữa sau mỗi cữ bú cũng đóng vai trò quyết định. Trung bình, sau mỗi lần bú vẫn còn một lượng sữa dư trong bầu ngực. Nếu không được lấy ra, chất ức chế tiết sữa sẽ tích tụ, làm giảm khả năng sản xuất sữa. Do đó, mẹ nên duy trì việc cho bú hoặc vắt sữa đều đặn mỗi 3-4 giờ.

Yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết sữa. Tâm trạng căng thẳng, lo lắng có thể làm giảm tiết sữa do cơ chế điều khiển từ hệ thần kinh trung ương. Vì vậy, mẹ cần giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ gia đình để duy trì nguồn sữa ổn định cho trẻ.