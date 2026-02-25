Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

TƯ VẤN

Mẹ sau sinh không nên ăn gì?

  • Thứ tư, 25/2/2026 10:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau sinh, nhiều mẹ băn khoăn nên kiêng gì để sữa tốt cho con. Mẹ cần tránh rượu bia, cà phê, đồ cay nóng và không nên ăn kiêng quá mức.

Thưa bác sĩ, sau sinh tôi đang cho con bú thì cần kiêng những thực phẩm nào? Có phải phải kiêng nhiều món để sữa tốt cho bé hay không?

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Bệnh viện Hùng Vương

Sau sinh, mẹ không nên kiêng khem quá mức. Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm thực phẩm và thói quen ăn uống cần hạn chế để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sữa.

Điều đầu tiên sản phụ không nên làm là cắt giảm khẩu phần ăn quá mức hoặc loại bỏ hoàn toàn các nhóm chất như tinh bột, đạm hay chất béo. Việc ăn uống thiếu khoa học có thể khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, giảm tiết sữa và kéo dài thời gian hồi phục.

Mẹ sau sinh cũng nên tránh các món ăn quá cay, nhiều gia vị, nhiều dầu mỡ. Những thực phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó chịu cho mẹ, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến việc chăm sóc và cho con bú.

Đặc biệt, rượu bia là nhóm đồ uống cần kiêng hoàn toàn trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Cồn có thể đi vào sữa và tác động tiêu cực đến trẻ. Các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê cũng nên hạn chế vì có thể khiến trẻ quấy khóc, khó ngủ.

Một lưu ý quan trọng khác là không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Một số loại thuốc có thể bài tiết qua sữa mẹ, gây ảnh hưởng đến trẻ hoặc làm giảm lượng sữa.

Ngoài chế độ ăn, sản phụ cũng nên tránh làm việc quá sức, thức khuya kéo dài, căng thẳng, lo âu. Theo các chuyên gia, tinh thần và thể trạng của mẹ có liên quan mật thiết đến quá trình tiết sữa.

Thay vì kiêng khem cực đoan theo truyền miệng, mẹ sau sinh nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng, đồng thời tránh các thực phẩm và thói quen không có lợi. Đây là cách giúp mẹ nhanh hồi phục và đảm bảo nguồn sữa an toàn cho con trong những tháng đầu đời.

Trong nhiều năm hành nghề y và từng giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn, tác giả Hạ Manh đã điều trị hơn 10.000 ca bệnh liên quan đến chế độ ăn uống không lành mạnh. Cuốn sách "Ăn chuẩn ít bệnh" (tập 1) được viết ra từ những kinh nghiệm chuyên môn của vị bác sĩ này, nó sẽ mang đến cho người bệnh những kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, để xây dựng chế độ ăn hợp lý.

Vì sao gọi 'Mùng 3 Tết Thầy'?

Sau khi trọn đạo hiếu với gia đình, mùng 3 Tết là dịp học trò tri ân thầy cô, gìn giữ truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.

13:18 19/2/2026

Xuất hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ trong trại giam tại Thái Lan

Thái Lan ghi nhận thêm 2 ca dương tính đậu mùa khỉ tại trại giam Thonburi sau khi một phạm nhân mắc bệnh và không qua khỏi.

12:43 19/2/2026

Lựa chọn của Phó Giáo sư trẻ nhất ngành y

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 - cột mốc được tạo nên từ ngày dài dõi theo nhịp sống người cao tuổi.

10:29 19/2/2026

Độc giả Thanh Hoa

sau sinh không nên ăn cho con bú suy nhược dinh dưỡng

    Đọc tiếp

    Bac si ly giai: Co nen lo so tia X khi chup CT hinh anh

    Bác sĩ lý giải: Có nên lo sợ tia X khi chụp CT

    12:21 23/11/2025 12:21 23/11/2025

    0

    Chụp CT là kỹ thuật hình ảnh quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý và xử trí cấp cứu, nhưng lại khiến nhiều người lo ngại về tia X và thuốc cản quang. Bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp về vấn đề này.

    Nguoi lon co can tiem vaccine uon van? hinh anh

    Người lớn có cần tiêm vaccine uốn ván?

    13:00 17/9/2025 13:00 17/9/2025

    0

    Tôi vừa ngã xe và bị chảy máu một vài chỗ. Tôi được khuyên nên tiêm vaccine uốn ván để phòng ngừa. Tuy nhiên, tôi đã tiêm đủ 3 mũi uốn ván hồi nhỏ, vậy có cần tiêm lại không?

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý