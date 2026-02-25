Mẹ sau sinh không nên ăn gì?

Sau sinh, nhiều mẹ băn khoăn nên kiêng gì để sữa tốt cho con. Mẹ cần tránh rượu bia, cà phê, đồ cay nóng và không nên ăn kiêng quá mức.

Thưa bác sĩ, sau sinh tôi đang cho con bú thì cần kiêng những thực phẩm nào? Có phải phải kiêng nhiều món để sữa tốt cho bé hay không?

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Bệnh viện Hùng Vương

Sau sinh, mẹ không nên kiêng khem quá mức. Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm thực phẩm và thói quen ăn uống cần hạn chế để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sữa.

Điều đầu tiên sản phụ không nên làm là cắt giảm khẩu phần ăn quá mức hoặc loại bỏ hoàn toàn các nhóm chất như tinh bột, đạm hay chất béo. Việc ăn uống thiếu khoa học có thể khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, giảm tiết sữa và kéo dài thời gian hồi phục.

Mẹ sau sinh cũng nên tránh các món ăn quá cay, nhiều gia vị, nhiều dầu mỡ. Những thực phẩm này có thể gây rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó chịu cho mẹ, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến việc chăm sóc và cho con bú.

Đặc biệt, rượu bia là nhóm đồ uống cần kiêng hoàn toàn trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Cồn có thể đi vào sữa và tác động tiêu cực đến trẻ. Các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê cũng nên hạn chế vì có thể khiến trẻ quấy khóc, khó ngủ.

Một lưu ý quan trọng khác là không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Một số loại thuốc có thể bài tiết qua sữa mẹ, gây ảnh hưởng đến trẻ hoặc làm giảm lượng sữa.

Ngoài chế độ ăn, sản phụ cũng nên tránh làm việc quá sức, thức khuya kéo dài, căng thẳng, lo âu. Theo các chuyên gia, tinh thần và thể trạng của mẹ có liên quan mật thiết đến quá trình tiết sữa.

Thay vì kiêng khem cực đoan theo truyền miệng, mẹ sau sinh nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng, đồng thời tránh các thực phẩm và thói quen không có lợi. Đây là cách giúp mẹ nhanh hồi phục và đảm bảo nguồn sữa an toàn cho con trong những tháng đầu đời.