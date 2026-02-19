Xuất hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ trong trại giam tại Thái Lan

Thái Lan ghi nhận thêm 2 ca dương tính đậu mùa khỉ tại trại giam Thonburi sau khi một phạm nhân mắc bệnh và không qua khỏi.

Sau khi một phạm nhân mắc đậu mùa khỉ (Mpox) không qua khỏi, ngành y tế Thái Lan đã khẩn trương điều tra dịch tễ và mở rộng sàng lọc tại trại tạm giam Thonburi (Bangkok). Kết quả mới nhất ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính trong nhóm tiếp xúc gần, song cơ quan chức năng khẳng định tình hình hiện vẫn nằm trong tầm quản lý.

Theo Bangkok Post, bệnh nhân trước đó là nam phạm nhân 44 tuổi, có bệnh nền bao gồm nhiễm HIV chưa được điều trị. Người này qua đời vì đậu mùa khỉ vào ngày 11/2 tại Cơ sở Y tế Cải huấn.

Ngày 18/2, Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Thái Lan phối hợp với Cục Cải huấn tiến hành rà soát toàn diện trong trại. Quá trình truy vết xác định 49 người thuộc diện nguy cơ cao, gồm phạm nhân và các tình nguyện viên y tế trong trại, những người từng trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong thời gian cách ly.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 tình nguyện viên y tế dương tính với virus đậu mùa khỉ. Cả hai có triệu chứng nhẹ, sức khỏe nhìn chung ổn định, chỉ xuất hiện một số tổn thương da dạng mụn mủ. Họ đã được chuyển đến cơ sở y tế chuyên biệt trong hệ thống cải huấn để theo dõi và điều trị. Những người còn lại tiếp tục được cách ly và giám sát y tế trong 21 ngày theo quy định.

Theo National Thailand, song song với công tác truy vết, trại tạm giam Thonburi cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch. Những người có triệu chứng được tách riêng để điều trị; nhóm nguy cơ cao được kiểm tra sức khỏe hai lần mỗi ngày; hoạt động thăm gặp trực tiếp tạm thời chuyển sang hình thức trực tuyến nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Hiện các ca bệnh chỉ được ghi nhận tại Khu 6 của trại, chưa phát hiện sự lây lan sang các khu vực khác. Toàn bộ các khu trong trại đều được giám sát chặt chẽ. Công tác vệ sinh, khử khuẩn tại khu sinh hoạt và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc được duy trì liên tục. Kết quả xét nghiệm môi trường tại 10 vị trí trọng điểm không phát hiện vật liệu di truyền của virus.

Về hỗ trợ y tế, DDC cho biết việc tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ đã được triển khai cho nhóm nguy cơ cao và nhân viên y tế. Đến nay, 21 phạm nhân và 24 nhân viên đã được tiêm phòng, chưa ghi nhận phản ứng bất lợi. Ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn thuốc Tecovirimat (TPOXX) để sử dụng cho các trường hợp diễn tiến nặng hoặc ở người suy giảm miễn dịch.

Đối với những phạm nhân thuộc diện nguy cơ cao đã rời trại, cơ quan chức năng đã phối hợp với cơ quan y tế địa phương nơi họ cư trú để tiếp tục theo dõi. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan khẳng định ổ dịch đậu mùa khỉ trong trại giam hiện vẫn trong tầm kiểm soát, các biện pháp ứng phó được triển khai đồng bộ nhằm ngăn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox hay mpox) không phải là bệnh mới, được ghi nhận lần đầu vào năm 1958 trên đàn khỉ được nuôi để nghiên cứu. Do đó, chúng có tên là bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh lây truyền từ động vật sang người, việc lây truyền từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh.

Trong hầu hết trường hợp, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, với một số người, khi nhiễm đậu mùa khỉ có thể gây ra các biến chứng hoặc thậm chí không qua khỏi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận tỷ lệ không qua khỏi của bệnh đậu mùa khỉ khoảng 1-10%. Tỷ lệ này sẽ thay đổi tùy theo tình trạng miễn dịch của từng bệnh nhân.