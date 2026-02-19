Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cách làm chậm cơn say và giảm tổn thương gan do rượu

  • Thứ năm, 19/2/2026 07:48 (GMT+7)
  • 07:48 19/2/2026

Dạ dày có thức ăn sẽ giữ rượu lại lâu hơn, giúp cồn vào máu chậm hơn. Đây là cách đơn giản để giảm say và bảo vệ cơ thể.

Không có thuốc giải rượu tức thì, nhưng ăn uống đúng cách trước khi nâng ly có thể giúp cơ thể “chịu trận” tốt hơn. Ảnh: Pexels.

Nếu muốn hạn chế tác hại của rượu, cách hiệu quả nhất không phải là chờ cơn say rồi mới tìm "thuốc giải", mà là can thiệp ngay từ trước khi uống. Mục tiêu là làm chậm quá trình rượu đi vào máu, và yếu tố quyết định nằm ở dạ dày.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, chuyên khoa Nội, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho biết một bữa ăn đầy đủ trước khi uống đóng vai trò như lớp đệm bảo vệ. Thức ăn giúp rượu không tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc và buộc dạ dày phải tống xuống ruột non từng phần nhỏ. Nhờ đó, rượu cũng được hấp thu từ từ thay vì ồ ạt.

Chất béo như dầu, bơ, phô mai, thịt mỡ có khả năng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Protein từ thịt, cá, trứng, sữa cũng giúp kéo dài thời gian lưu giữ thức ăn, khiến đường cong nồng độ cồn trong máu tăng chậm hơn và ít đạt đỉnh cao đột ngột.

Carbohydrate phức hợp như bánh mì, ngũ cốc nguyên cám, khoai… có cấu trúc xốp, có thể "giữ" bớt rượu giống như miếng bọt biển, làm chậm tốc độ hấp thu. Những kinh nghiệm dân gian như ăn bánh mì, uống sữa hoặc ăn phô mai trước khi uống thực tế đều có cơ sở sinh lý nhất định, nhưng chỉ giúp giảm tốc độ cơn say chứ không thể khiến cơ thể "miễn nhiễm" với rượu.

Chất béo như dầu, bơ, phô mai, thịt mỡ có khả năng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Ảnh: Pexels.

Uống một ly sữa trước bữa nhậu cũng có thể giúp bảo vệ phần nào niêm mạc dạ dày. Sữa chứa cả protein và chất béo, khi gặp môi trường acid sẽ tạo thành dạng keo sánh, giúp giảm kích ứng.

Những người có dạ dày nhạy cảm thường cảm thấy dễ chịu hơn nếu ăn nhẹ hoặc uống sữa trước khi uống rượu.

Bên cạnh việc ăn trước, hành vi uống cũng ảnh hưởng lớn đến mức độ say. Trung bình, cơ thể người trưởng thành cần khoảng một giờ để chuyển hóa một đơn vị cồn. Nếu uống liên tục nhiều ly trong thời gian ngắn, gan sẽ bị "quá tải", ethanol và acetaldehyde tích tụ nhanh khiến cơn say đến sớm và nặng hơn.

Việc uống chậm, nhấp từng ngụm nhỏ, xen kẽ trò chuyện, ăn uống và nghỉ giữa các lần uống giúp gan có thời gian xử lý, từ đó giảm bớt áp lực chuyển hóa.

Nước lọc cũng đóng vai trò quan trọng. Uống xen kẽ nước giúp làm loãng rượu trong dạ dày, đồng thời bù lại lượng nước cơ thể mất đi do tác dụng lợi tiểu của cồn. Nhờ đó, cảm giác đau đầu, khát và mệt mỏi sau cuộc nhậu có thể giảm phần nào.

Ngược lại, pha rượu với nước ngọt có ga hoặc nước tăng lực lại là thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồ uống có ga làm rượu được hấp thu nhanh hơn, còn caffeine trong nước tăng lực khiến người uống cảm thấy tỉnh táo giả tạo. Khi đó, não vẫn bị ức chế bởi cồn nhưng người uống lại dễ đánh giá sai khả năng của mình, dẫn đến những quyết định liều lĩnh như lái xe sau khi uống.

Phương Anh

cơn say tổn thương gan cách làm

