Bác sĩ lý giải: Có nên lo sợ tia X khi chụp CT

Chụp CT là kỹ thuật hình ảnh quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý và xử trí cấp cứu, nhưng lại khiến nhiều người lo ngại về tia X và thuốc cản quang. Bác sĩ chuyên khoa sẽ giải đáp về vấn đề này.

Trong một số điều kiện cấp cứu hoặc do bác sĩ chỉ định chụp CT, có rất là nhiều người lo lắng rằng khi chụp CT như vậy sẽ bị ảnh hưởng từ tia X (tia xạ). Những trường hợp vật như vậy thì người bệnh có nên chụp hay không và làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của tia X?

TS.BS Nguyễn Ngọc Cương, Trưởng khoa Can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Khi các bạn đến bệnh viện để khám bệnh và được bác sĩ chuyên khoa tư vấn chụp CT để chẩn đoán sâu hơn về bệnh lý hoặc trong một số điều kiện cấp cứu bắt buộc phải chụp CT, nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi chụp CT có hại không?

Câu trả lời là bệnh nhân không nên lo lắng. Khi có chỉ định chụp CT từ bác sĩ thì nên tuân theo chỉ định. Nhiều người có thể lo sợ tác hại của tia X nhưng nếu không chụp CT có thể khiến người bệnh bỏ lỡ các cơ hội điều trị. Có những trường hợp người khỏe mạnh bình thường đã thực hiện rất nhiều lần chụp X-quang, CT nhưng không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Người bệnh không nên quá lo lắng khi được chỉ định chụp CT.

Tia X có nguy hiểm không?

Nhiều người thắc mắc vậy tia X có nguy hiểm không? Hoặc khi chụp CT tia X có ảnh hưởng đến thai nhi không? Trong 3 tháng đầu mang thai, khuyến cáo bệnh nhân không nên chụp X-quang hoặc CT bởi tia X có thể gây ra nguy cơ dị tật cho thai nhi. Hoặc khi chiếu tia X liên tục trong một khoảng thời gian dài thì có thể gây suy tủy xương, ung thư máu, ảnh hưởng đến các tế bào mầm trong cơ thể…

Tuy nhiên, có những trường hợp bắt buộc cần chụp CT. Ví dụ như trường hợp một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, xác định không mang thai, bác sĩ sẽ chỉ định chụp CT để chẩn đoán chính xác các tổn thương. Nếu không chụp CT, người bệnh sẽ bị bỏ xót các tổn thương và có thể gây ra hậu quả nặng nề.

Tiêm thuốc cản quang khi chụp CT có nguy hiểm không?

Khi tiêm thuốc cản quang, tỷ lệ bị dị ứng thuốc hoặc phản ứng của thuốc với cơ thể có thể tăng lên. Với những người có tiền sử dị ứng nặng cần phải lưu ý báo với bác sĩ trước khi tiêm thuốc cản quang.

Với người có sức khỏe bình thường, khi nhận được chỉ định chụp CT có tiêm thuốc cản quang thì nên tuân thủ. Tại các bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến trung ương, nhân viên y tế đã được đào tạo bài bản về việc xử trí khi gặp sốc phản vệ do thuốc và không gây ra hậu quả đáng tiếc nào.