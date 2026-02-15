Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sức khỏe

Mẹ đang cho con bú sau sinh cần kiêng thực phẩm nào?

Nhiều mẹ sau sinh lo lắng phải kiêng mỡ, đồ chua hay thực phẩm sống khi cho con bú. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng không cần kiêng khem quá mức.

Mẹ không nên kiêng khem khi đang cho con bú. Ảnh: VTC.

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết trong giai đoạn cho con bú, điều cần tránh nhất là ăn kiêng hoặc áp dụng chế độ giảm cân để nhanh lấy lại vóc dáng.

Theo bác sĩ Thuỷ, việc cắt giảm khẩu phần hoặc loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng sữa mẹ. Không có thực phẩm nào được xem là hoàn hảo tuyệt đối hay gây hại tuyệt đối đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nhóm thực phẩm để cung cấp đầy đủ dưỡng chất và vi chất cần thiết.

Bác sĩ Thủy cũng lưu ý mẹ không nên chỉ tập trung ăn một món được cho là “lợi sữa” trong thời gian dài. Mỗi loại thực phẩm chứa các thành phần dinh dưỡng khác nhau, việc phối hợp đa dạng trong bữa ăn mới giúp đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Bác sĩ Thuỷ cho hay việc kiêng hoàn toàn chất béo là không phù hợp vì cơ thể mẹ vẫn cần chất béo để cung cấp năng lượng, đặc biệt trong giai đoạn tiết sữa. Thay vì loại bỏ mỡ, mẹ nên lựa chọn các chất béo có lợi, chẳng hạn chất béo từ cá.

Đối với thực phẩm sống như gỏi, nếu có nguy cơ nhiễm vi sinh vật thì không nên sử dụng trong thời gian cho con bú. Trường hợp thực phẩm nhiễm khuẩn có thể ảnh hưởng đến dòng sữa và làm tăng nguy cơ trẻ bị nhiễm vi sinh vật.

Trước lo lắng của nhiều mẹ về việc sữa “nóng” khiến con không tăng cân, bác sĩ Thuỷ khẳng định quan niệm này không có cơ sở khoa học.

Theo bác sĩ Thuỷ, không có khái niệm sữa nóng hay sữa mát. Tất cả đều là sữa mẹ với thành phần dinh dưỡng tương tự nhau. Trẻ chậm tăng cân có thể do bú không đúng cách, không bú đủ lượng cần thiết hoặc mắc các bệnh lý liên quan đến tiêu hóa.

Trong trường hợp trẻ tăng cân không đạt khuyến nghị, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để được thăm khám và tìm nguyên nhân cụ thể.

Với những trường hợp mẹ ít sữa, phải bổ sung sữa công thức, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo nếu mẹ cho bé bú đúng cách, làm rỗng bầu sữa sau mỗi cữ và trữ sữa đúng thì thường không thiếu sữa.

Khi buộc phải bổ sung, mẹ nên chọn loại sữa công thức có thành phần gần giống sữa mẹ để mùi và vị tương đồng, giúp trẻ không từ chối sữa mẹ.

Đặc biệt, không nên dùng bình bú vì trẻ sẽ quen với núm vú nhựa, ít tốn lực mút hơn so với bú mẹ và dễ dẫn đến tình trạng “chê” ti mẹ. Trong trường hợp cần bổ sung, nên dùng muỗng để đút thêm 1-2 cữ sữa. Với sữa mẹ rã đông cũng nên cho bé uống bằng muỗng hoặc cốc chuyên dụng có thể nghiêng khoảng 30 độ để sữa chảy ra vừa đủ cho trẻ uống.

