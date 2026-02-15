Ai dễ mắc viêm phổi và 5 cách bảo vệ lá phổi

Viêm phổi có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền. Chuyên gia y tế chỉ ra nhóm nguy cơ cao và cách phòng bệnh hiệu quả.

Viêm phổi là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm ở phổi, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt đe dọa tính mạng ở những nhóm người có sức đề kháng yếu. Theo các chuyên gia y tế, nhận diện đúng nhóm nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng ngừa sớm là chìa khóa giúp giảm tỷ lệ mắc và biến chứng của căn bệnh này.

Những ai dễ mắc viêm phổi?

Viêm phổi xảy ra khi các túi khí trong phổi bị vi khuẩn, virus hoặc nấm tấn công, khiến phổi tích tụ dịch hoặc mủ, gây khó thở và suy giảm chức năng hô hấp. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, song một số nhóm có nguy cơ cao hơn.

Trẻ nhỏ và người cao tuổi

Các bác sĩ cho biết trẻ dưới 2 tuổi và người từ 50 – 65 tuổi trở lên là nhóm dễ mắc viêm phổi do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện hoặc suy giảm theo tuổi tác. Người cao tuổi còn thường mắc các bệnh nền, khiến cơ thể khó chống lại tác nhân gây bệnh.

Người mắc bệnh mạn tính

Những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen suyễn, tim mạch, tiểu đường, bệnh gan, thận hoặc các bệnh mạn tính khác thường có nguy cơ cao mắc viêm phổi. Các bệnh lý này làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm khả năng bảo vệ đường hô hấp.

Người suy giảm miễn dịch

Nhóm bệnh nhân HIV/AIDS, người ghép tạng, người đang điều trị hóa trị, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc steroid kéo dài có khả năng bị viêm phổi nặng hơn so với người bình thường.

Người hút thuốc, uống rượu hoặc môi trường sống kém

Khói thuốc lá và rượu bia làm suy yếu chức năng bảo vệ của phổi, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra, sống trong môi trường ô nhiễm, đông đúc hoặc tiếp xúc thường xuyên với hóa chất, khói bụi cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Người chưa tiêm vaccine phòng bệnh

Các chuyên gia khuyến cáo việc không tiêm phòng các bệnh như cúm, sởi, ho gà hay phế cầu làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi.

Viêm phổi xảy ra khi các túi khí trong phổi bị vi khuẩn, virus hoặc nấm tấn công.

Cách phòng ngừa viêm phổi hiệu quả

Các tổ chức y tế và chuyên gia hô hấp cho rằng viêm phổi hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống khoa học và tiêm chủng đầy đủ.

Tiêm vaccine đầy đủ

Tiêm phòng phế cầu, cúm, ho gà, sởi… được xem là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ viêm phổi, đặc biệt với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi cần thiết và tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh hô hấp giúp hạn chế lây lan vi khuẩn, virus.

Ngừng hút thuốc và hạn chế rượu bia

Bỏ thuốc lá giúp cải thiện chức năng phổi và tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc viêm phổi cũng như nhiều bệnh hô hấp khác.

Tăng cường sức đề kháng

Chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn giúp cơ thể nâng cao miễn dịch và chống lại tác nhân gây bệnh.

Kiểm soát tốt bệnh nền

Người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi tình trạng hô hấp để phát hiện sớm nguy cơ viêm phổi.

Khi nào cần đi khám sớm?

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc mệt mỏi bất thường. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Viêm phổi là bệnh có thể phòng tránh nếu mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm thời tiết thay đổi hoặc mùa dịch bệnh đường hô hấp gia tăng. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sẽ giúp giảm gánh nặng bệnh tật và bảo vệ sức khỏe lâu dài.