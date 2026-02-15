Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc cá ủ chua

Nghi ngộ độc độc tố botulinum sau bữa ăn gia đình có cá ủ chua, Bộ Y tế yêu cần khẩn trương theo dõi người ăn cùng và truy tìm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Sau khi ăn cá ủ chua, bệnh nhân có triệu chứng nặng như mắt nhìn mờ, đồng tử giãn, không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn. Ảnh minh họa: Vietnamnet.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum liên quan đến món cá ủ chua.

Theo thông tin ban đầu, một bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn bữa cơm có món cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, Đà Nẵng. Người này xuất hiện các triệu chứng nặng như nhìn mờ, đồng tử hai bên giãn không đáp ứng ánh sáng, đau vùng thượng vị và buồn nôn.

Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Quảng Nam.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị, đảm bảo an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế cần chủ động hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Trạm Y tế xã Phước Chánh theo dõi sát sức khỏe những người đã ăn cùng bữa với bệnh nhân. Nếu phát hiện trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc, cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị để cấp cứu và điều trị kịp thời.

Bên cạnh công tác điều trị, ngành y tế được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc do vi khuẩn sinh độc tố botulinum. Người dân cần thực hiện ăn chín, uống chín, ưu tiên sử dụng thực phẩm mới chế biến; hạn chế tự đóng gói kín thực phẩm và bảo quản kéo dài trong điều kiện không đảm bảo.

Đối với các món lên men hoặc bảo quản theo phương pháp truyền thống như dưa, măng, cà muối, cần đảm bảo độ chua, độ mặn phù hợp. Khi thực phẩm đã mất độ chua hoặc có dấu hiệu bất thường, không nên tiếp tục sử dụng.

Cùng ngày, cơ quan này cũng có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Phú, Nghệ An sau khi nhiều người ăn bánh mì mua tại một điểm bán trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, một số người dân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói sau khi sử dụng bánh mì và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Cơ quan chức năng đề nghị ngành y tế địa phương khẩn trương tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trường hợp cần thiết, các cơ sở điều trị phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để nhận hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Song song với công tác cứu chữa, cơ quan chức năng được yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh: N.A/SKĐS.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và các điểm bán thức ăn đường phố, nhằm đảm bảo an toàn khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết và mùa lễ hội xuân năm 2026. Đồng thời, địa phương phải cập nhật diễn biến, báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân vụ việc về cơ quan quản lý theo quy định.

Trước đó, trưa 11/2, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một quán ở xã Tân Phú xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, chóng mặt. Các nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ và một số cơ sở y tế khác để cấp cứu, theo dõi.