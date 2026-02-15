Tim, thận 'kêu cứu' vì những món ăn ủ muối quen thuộc

Nhiều gia đình chuộng thực phẩm ủ muối vì tiện lợi, lạ miệng. Tuy nhiên, nếu dùng liên tục nhiều ngày, lượng muối nạp vào cơ thể dễ vượt mức an toàn.

Dịp Tết, các sản phẩm ủ muối như gà ủ muối, bò ủ muối, thịt lợn ướp muối… ngày càng phổ biến trên mâm cỗ. Nhiều gia đình lựa chọn những món này vì tiện lợi, lạ miệng và bảo quản được lâu.

Đậm vị nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết trong những năm gần đây, ngành y tế đã liên tục cảnh báo về tác hại của chế độ ăn thừa muối. Ăn mặn kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh thận và thậm chí liên quan đến loãng xương.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều muối có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Chính vì vậy, nhiều chương trình truyền thông đã được triển khai nhằm khuyến khích người dân giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Theo PGS Hưng, ngay cả trong ẩm thực truyền thống, nhiều món vốn đã chứa sẵn muối. Ví dụ, giò, chả hay các món chế biến sẵn đều có muối trong quá trình tẩm ướp. Nếu tiếp tục bổ sung thêm các món ủ muối khác vào cùng một bữa ăn, tổng lượng natri nạp vào cơ thể sẽ tăng lên đáng kể.

Nhiều gia đình lựa chọn những món này vì tiện lợi, lạ miệng và bảo quản được lâu. Ảnh: Sally.

"Hiện nay, ngoài các món truyền thống, thị trường còn xuất hiện nhiều sản phẩm ủ muối được biến tấu để phù hợp khẩu vị, đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Những thay đổi trong cách chế biến có thể khiến món ăn hấp dẫn hơn, nhưng bản chất vẫn là thực phẩm có hàm lượng muối cao. Vì vậy, người tiêu dùng cần ý thức rằng càng đậm vị, càng nhiều muối thì càng phải sử dụng với lượng hạn chế", ông phân tích.

Ăn đồ ủ muối sao cho không ảnh hưởng sức khỏe?

PGS Hưng khuyến cáo nếu gia đình có sử dụng thực phẩm ủ muối trong dịp Tết, nên áp dụng nguyên tắc "ăn ít và chia đều". Có thể thái mỏng, cắt nhỏ và chia khẩu phần hợp lý, mỗi người một lượng vừa phải thay vì để một người ăn nhiều.

"Trong một mâm cỗ, nên chọn tối đa một món ủ muối, tránh tình trạng cùng lúc xuất hiện 3-4 món cùng loại vì dù mỗi món ăn một ít, tổng lượng muối vẫn có thể vượt ngưỡng khuyến nghị", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều gia đình Việt có "tứ đại đồng đường, cùng chung mâm cơm ngày Tết. Người cao tuổi thường có các bệnh lý như tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận - những tình trạng cần kiểm soát chặt chẽ lượng muối. Nếu ăn uống thiếu kiểm soát trong những ngày đầu năm, nguy cơ biến chứng có thể gia tăng.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Ảnh: Phương Anh.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh Tết ngày nay không còn là thời điểm "chờ đợi để được ăn ngon" như trước kia. Điều quan trọng hơn là cơ hội sum họp, hàn huyên sau một năm làm việc vất vả. Vì vậy, việc ăn uống nên mang tính thưởng thức, điều độ thay vì "đánh chén".

Về các sản phẩm ủ muối chế biến sẵn đang bán trên thị trường, PGS Hưng cho rằng người tiêu dùng cần đọc kỹ nhãn mác để biết thành phần, đặc biệt là hàm lượng muối và các chất bảo quản. Tuy nhiên, trên thực tế, người mua chỉ có thể dựa vào thông tin được công bố trên bao bì, khó có thể kiểm chứng đầy đủ quy trình chế biến hay các yếu tố phát sinh trong quá trình sản xuất.

Do đó, khuyến nghị chung vẫn là ưu tiên thực phẩm tươi, tự nhiên; hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn hoặc đã qua nhiều công đoạn bảo quản. Nếu sử dụng, người dân nên ăn với số lượng ít và không dùng thường xuyên.

"Chúng ta không thể suy đoán ngoài những gì nhà sản xuất công bố. Vì vậy, cách an toàn nhất vẫn là giảm tần suất và giảm khẩu phần thực phẩm nhiều muối", PGS Hưng nhấn mạnh.