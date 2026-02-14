Mẹ bầu bị sốt, khi nào cảnh báo nguy hiểm?

Sốt khi mang thai có thể gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi nếu không được quan tâm và thăm khám sớm.

Phụ nữ mang thai cần cẩn trọng khi bị sốt. Ảnh: Motherhood.

Mang thai là thời gian đầy hứng khởi và mong chờ, nhưng cũng khiến bạn nhạy cảm hơn với mọi cơn đau nhức, khó chịu và sự tăng nhiệt độ. Sốt khi mang thai - thường được định nghĩa là nhiệt độ cơ thể từ 38°C trở lên - có thể khiến bạn lo lắng, đặc biệt khi không được uống thuốc bừa bãi.

Mặc dù nhiều trường hợp sốt là do nhiễm trùng nhẹ, có thể điều trị được, việc hiểu rõ khi nào là bình thường và thời điểm nào cần được chăm sóc y tế khẩn cấp là điều cần thiết để bảo vệ cả mẹ và bé.

Tại sao sốt xảy ra trong thai kỳ?

Theo India Times, thai kỳ làm thay đổi hệ thống miễn dịch tự nhiên, khiến các bà mẹ tương lai dễ mắc bệnh hơn. Sự thay đổi miễn dịch này là một phần của quá trình cơ thể hỗ trợ sự phát triển của thai nhi, nhưng nó có thể khiến phụ nữ mang thai kém khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Nhiễm trùng do vi khuẩn là nguyên nhân phổ biến khác gây sốt. Nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng thận thường xảy ra thường xuyên hơn trong thai kỳ do những thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến hệ tiết niệu.

Nhiễm trùng do thực phẩm cũng gây sốt và các triệu chứng về đường tiêu hóa, đặc biệt là do quá trình tiêu hóa chậm lại trong thai kỳ.

Các triệu chứng có thể đi kèm với sốt

Sốt khi mang thai hiếm khi xuất hiện một mình. Nhiều phụ nữ mô tả việc bị ớn lạnh, mệt mỏi, đau đầu hoặc đau cơ cùng với sốt. Các triệu chứng đường hô hấp trên như nghẹt mũi hoặc đau họng có thể là dấu hiệu của virus theo mùa, trong khi các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn hoặc tiêu chảy thường đi kèm với nhiễm trùng dạ dày.

Một số triệu chứng có thể cụ thể hơn. Đi tiểu nhiều, khó chịu ở vùng bụng dưới hoặc cảm giác nóng rát có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu. Nếu sốt đi kèm với đau lưng hoặc đau sườn, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận nghiêm trọng hơn cần được điều trị kịp thời.

Vì nhiều cảm giác này trùng lặp với những khó chịu điển hình khi mang thai, điều quan trọng là các bà mẹ tương lai cần phân biệt giữa cảm giác tăng nhiệt bình thường - thường gặp do tăng lưu lượng máu - và sự tăng thân nhiệt thực sự báo hiệu nhiễm trùng.

Khi nào sốt trở thành dấu hiệu nguy hiểm?

Mặc dù nhiều cơn sốt vô hại và chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, một số trường hợp cần được bác sĩ thăm khám ngay lập tức.

Sốt cao kéo dài có thể làm tăng tình trạng mất nước ở mẹ và, trong giai đoạn đầu thai kỳ, gây nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi. Sốt kéo dài hơn 1-2 ngày, hoặc trở nặng hơn thay vì thuyên giảm, có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng cần được chăm sóc y tế.

Các triệu chứng đi kèm nghiêm trọng hơn cần được quan tâm. Đau bụng dữ dội, đau lưng, khó thở, nôn mửa kéo dài hoặc phát ban đột ngột có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn. Tương tự, bất kỳ cơn sốt nào kết hợp với giảm cử động thai nhi sau giữa thai kỳ đều cần được đánh giá kịp thời.

Tiếp xúc với các bệnh như cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết hoặc một số bệnh nhiễm trùng do thực phẩm có thể gây ra những rủi ro đặc biệt trong thai kỳ. Do đó, việc tham khảo ý kiến ​​​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe sớm rất quan trọng ngay cả khi các triệu chứng ban đầu có vẻ nhẹ.