Nhiều bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng

Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah. Trong khi đó, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành trong nước được dự báo có thể gia tăng.

Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Văn phòng Trung ương Đảng, cập nhật tình hình dịch bệnh do virus Nipah và một số bệnh truyền nhiễm khác đến ngày 13/2. Theo đó, Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah.

Virus Nipah được ghi nhận tại một số quốc gia trên thế giới. Ảnh: Science Photo.

Nguy cơ bệnh xâm nhập qua biên giới ở mức thấp

Trên thế giới, dịch bệnh Nipah có những diễn biến mới trong thời gian gần đây. Ngày 4/2, Ấn Độ thông báo ghi nhận hai ca mắc tại bang Tây Bengal, song sau khi triển khai các biện pháp kiểm soát, nước này cho biết chưa phát hiện thêm trường hợp mới và đã khống chế được ổ dịch.

Ngày 3/2, Bangladesh báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một ca không qua khỏi do Nipah tại huyện Naogaon, vùng Rajshahi. Theo thống kê của Bangladesh, từ năm 2001 đến nay, quốc gia này ghi nhận 348 ca mắc Nipah, tỷ lệ không qua khỏi là 72%. Hơn một nửa số bệnh nhân có tiền sử sử dụng nhựa cây chà là tươi hoặc lên men, yếu tố được cho là liên quan đến nguồn lây từ dơi ăn quả.

WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập qua biên giới ở mức thấp, bởi virus chủ yếu lây truyền từ động vật sang người và chưa từng ghi nhận sự lan rộng qua biên giới quốc gia.

Ngoài việc theo dõi sát tình hình Nipah, Bộ Y tế cũng cập nhật số liệu các bệnh truyền nhiễm khác từ đầu năm đến nay. Cả nước ghi nhận 19.690 ca sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm 2025; 12.104 ca tay chân miệng, trong đó có 2 ca tử vong; 16.876 ca cúm; và 7 ca không qua khỏi do bệnh dại. Các bệnh truyền nhiễm khác được đánh giá cơ bản ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Dự đoán tình hình bệnh truyền nhiễm thời gian tới

Bộ Y tế nhận định khí hậu nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam tạo điều kiện để nhiều tác nhân gây bệnh lưu hành quanh năm.

Với sốt xuất huyết, dù số ca hiện tại chưa ở mức đỉnh, Bộ Y tế dự báo bệnh có thể bắt đầu gia tăng từ tháng 4 và đạt cao điểm vào khoảng tháng 9-10, trùng với mùa mưa, thời điểm muỗi truyền bệnh sinh sôi mạnh. Tuy nhiên, so với đỉnh dịch năm 2025, mức tăng có thể thấp hơn nếu các biện pháp phòng, chống được triển khai sớm và đồng bộ.

Các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cúm, sởi, rubella hay ho gà cũng có xu hướng gia tăng trong giai đoạn giao mùa Đông - Xuân, khi thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao và nhu cầu đi lại, tụ tập đông người tăng mạnh.

Dịp lễ, Tết với các hoạt động ăn uống, liên hoan, giết mổ, tiêu thụ thực phẩm nhiều hơn bình thường cũng làm gia tăng nguy cơ các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tay chân miệng hoặc liên cầu lợn.

Trước diễn biến bùng phát virus Nipah tại một số quốc gia, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị.

Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM được yêu cầu sẵn sàng xét nghiệm, giải trình tự gene và hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương khi cần thiết.

Đồng thời, ngành y tế đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, không để dịch lan rộng nếu xuất hiện ca bệnh đầu tiên.