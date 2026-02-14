Những đại kỵ khi nấu thịt heo, càng kết hợp càng gây hại

Thịt lợn là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, được chế biến thành nhiều món khác nhau. Tuy nhiên, thịt lợn kỵ với một số loại thực phẩm cần lưu ý khi sử dụng.

Thịt lợn là nguyên liệu đặc trưng trong nhiều bữa ăn gia đình. Ảnh: Tạo bởi AI.

Thịt lợn là một loại thịt phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình. Nó có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau và có vị rất ngon. Thịt lợn cũng rất giàu dinh dưỡng và được cả người lớn lẫn trẻ em ăn.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải cẩn thận khi ăn thịt lợn. Không nên ăn thịt lợn cùng với một số loại thực phẩm nhất định, vì những sự kết hết hợp này có thể gây rối loạn tiêu hóa, ngộ độc và thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Thịt lợn nấu cùng đậu nành: Giảm hấp thụ dinh dưỡng

Theo Sohu, Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng đậu nành và thịt lợn không nên kết hợp với nhau vì đậu có hàm lượng axit phytic cao; 60-80% phốt pho trong đậu tồn tại dưới dạng axit phytic. Axit phytic thường tạo phức hợp với protein và khoáng chất, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và làm giảm hiệu quả hấp thụ của chúng.

Ngoài ra, đậu có thể liên kết với các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm trong thịt nạc và cá, cản trở và làm giảm sự hấp thụ các nguyên tố này của cơ thể. Do đó, thịt lợn và đậu nành không nên kết hợp với nhau, trong đó, món chân giò heo hầm với đậu nành là một sự kết hợp không phù hợp.

Thịt lợn nấu cùng thịt bò: Xung khắc nhau

Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, không nên ăn thịt lợn cùng với thịt bò. Thứ nhất, xét về tính chất dược liệu của thực phẩm trong TCM, thịt lợn có vị chua và tính hàn, trong khi thịt bò có vị ngọt và tính ấm, có tác dụng làm dịu trung tiêu và bổ khí. Một bên là tính ấm, một bên là tính hàn; một bên bổ tỳ vị, bên kia là tính hàn và béo, không thích hợp cho người thể trạng yếu. Tính chất của chúng xung khắc nhau, vì vậy không nên ăn chung.

Thịt lợn nấu với đậu nành, thịt bò... có thể làm giảm hấp thu dinh dưỡng, gây đầy bụng, khó tiêu. Ảnh: Cookingtimes.

Thịt lợn và đại hoàng: Tăng nguy cơ tiêu chảy

Cây đại hoàng có vị đắng và tính hàn, có thể dùng để thanh nhiệt và giảm táo bón. Tuy nhiên, không nên kết hợp với thức ăn nhiều dầu mỡ như thịt lợn, vì điều này sẽ làm giảm các đặc tính chữa bệnh của đại hoàng và tăng nguy cơ tiêu chảy.

Thịt lợn và gan cừu: Gây tức ngực

Theo Family Doctor, Y học cổ truyền Trung Quốc cho hay ăn thịt lợn với gan cừu có thể gây tức ngực. Điều này chủ yếu là do gan cừu có vị đắng và tính hàn, bổ gan, cải thiện thị lực, chữa phong gan và chứng nhiệt hư. Thịt lợn nhiều mỡ và gây thấp nhiệt ở dạ dày, vì vậy, xét về mặt dinh dưỡng và y học, sự kết hợp này không phù hợp. Bên cạnh đó, gan cừu có mùi tanh, và nấu chung với thịt lợn dễ tạo ra mùi vị khó chịu, nên xét về mặt ẩm thực, sự kết hợp này cũng không thích hợp.

Thịt lợn và trà: Gây táo bón

Axit tannic trong trà kết hợp với protein trong thịt tạo thành hợp chất có tính chát, làm chậm nhu động ruột và kéo dài thời gian lưu giữ phân trong ruột. Điều này không chỉ dễ gây táo bón mà còn làm tăng sự hấp thụ các chất độc hại và gây ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, không nên uống trà ngay sau khi ăn thịt lợn, bạn nên đợi 2-3 tiếng mới uống trà.

Ngoài ra, một số kết hợp với thịt lợn dưới đây cũng được khuyến cáo nên tránh:

Thịt lợn + chim bồ câu, cá diếc hoặc tôm: Gây đầy hơi.

Thịt lợn + thịt lừa: Dễ gây tiêu chảy.

Thịt lợn + hạnh nhân, củ năng: Gây đau bụng.

Thịt lợn + ốc: Cả hai đều có tính mát và nhiều chất béo, dễ gây hại cho dạ dày và ruột; ăn cả hai cùng lúc dễ dẫn đến rụng lông mày và tóc.

Thịt lợn + lê: Gây khó tiêu, không tốt cho thận