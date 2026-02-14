Đối mặt 'án tử' do viêm gan B

Phát hiện suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, người phụ nữ 56 tuổi ở Đà Nẵng hai lần rơi vào hôn mê gan, buộc phải ghép gan khẩn cấp để giành lại sự sống.

Sức khoẻ của người bệnh hồi phục tốt sau ca ghép gan. Ảnh: BVCC.

Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón Tết, các y bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng phải chạy đua với thời gian để cứu sống bệnh nhân T.T.T. (ngụ xã Sông Vàng). Trước đó hơn một tháng, bà xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần.

Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Trước đó, bà đã được điều trị tích cực, thay huyết tương 8 lần tại một cơ sở y tế khác nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân hai lần rơi vào hôn mê gan, tiên lượng rất nặng. Gia đình sau đó chuyển bà đến Bệnh viện Đà Nẵng với hy vọng cuối cùng là được ghép gan.

Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không ghép gan kịp thời, Ban Giám đốc bệnh viện chỉ đạo hội chẩn đa chuyên khoa, triển khai song song hồi sức tích cực và hoàn tất quy trình đánh giá tiền phẫu cho cả người nhận lẫn người hiến.

TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết thời gian là yếu tố sống còn trong các ca suy gan cấp. Bệnh viện đã huy động đồng bộ các khâu từ hồi sức, xét nghiệm, đánh giá chức năng gan, thể tích mảnh ghép đến hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo phẫu thuật được tiến hành sớm nhất nhưng vẫn an toàn.

Sáng 8/2, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, ca ghép gan được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, mở ra cơ hội sống mới cho bệnh nhân.

Sau 4 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng vàng da giảm, không còn hội chứng não gan, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt. Người hiến gan là con trai bệnh nhân hiện có thể tự ăn uống, đi lại bình thường và dự kiến xuất viện trước Tết. Đây là cặp ghép gan thứ tư được Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện kể từ tháng 10/2025.