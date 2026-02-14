Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu khiến con chấn thương sọ não

Bé trai 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng quấy khóc, nôn ói và lừ đừ sau khi người mẹ vô tình làm rơi điện thoại trúng đầu. Bác sĩ xác định trẻ bị xuất huyết nội sọ, phải điều trị hồi sức tích cực.

Trẻ xuất huyết nội sọ vì điện thoại rơi trúng đầu. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Thuận.

Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình sum vầy, sinh hoạt trong không khí rộn ràng. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây cũng là giai đoạn số ca tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ gia tăng. Trong đó có những sự cố bắt nguồn từ thói quen tưởng chừng vô hại của người lớn.

Bác sĩ Lê Thanh Hà, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai 2 tháng tuổi nhập viện vì chấn thương sọ não.

Theo người nhà, trong lúc bế con nằm chơi, người mẹ sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ. Thiết bị bất ngờ trượt tay, rơi trực tiếp xuống vùng đầu và mặt bé. Ban đầu, trẻ không có biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên vài giờ sau, bé quấy khóc kéo dài, nôn ói, bú kém và lừ đừ nên được đưa đi cấp cứu.

Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng và phù não nhẹ. Trẻ được điều trị hồi sức tích cực trong 5 ngày, theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh.

Theo bác sĩ Hà, hộp sọ trẻ sơ sinh còn mềm, cấu trúc xương chưa hoàn thiện nên khả năng bảo vệ não hạn chế. Một điện thoại thông minh nặng khoảng 180-250 g nếu rơi từ tay người lớn vẫn đủ lực gây tổn thương nghiêm trọng.

Không chỉ trường hợp trên, khoa Hồi sức Ngoại còn tiếp nhận nhiều ca chấn thương sinh hoạt khác trong những ngày cận Tết.

Đáng chú ý là bé gái 6 tuổi bị mảnh sứ đâm ngực khi phụ giúp gia đình dọn mâm cơm. Trong lúc tự bê một tô sứ lớn, trẻ trượt chân té ngã, tô rơi xuống vỡ và mảnh sứ sắc nhọn đâm vào vùng ngực trái. Chụp CT ngực khẩn ghi nhận dị vật xuyên qua da, rách cơ ngực nhưng chưa xâm nhập màng phổi và chưa gây tổn thương màng tim. Trẻ được phẫu thuật lấy dị vật và hồi phục thuận lợi.

"Mảnh sứ vỡ có cạnh sắc như dao, chỉ cần lệch thêm vài milimet, tổn thương có thể nguy kịch", bác sĩ Hà nói.

Ngoài ra, dịp Tết còn ghi nhận nhiều tai nạn như bỏng do nồi lẩu, dầu chiên; hóc hạt dưa, kẹo cứng; té cầu thang, lan can; bỏng do pháo nổ; uống nhầm rượu. Phần lớn xảy ra trong nhà khi người lớn bận rộn nấu nướng, tiếp khách hoặc thiếu giám sát trực tiếp.

Các bác sĩ Hà khuyến cáo phụ huynh không sử dụng điện thoại phía trên đầu trẻ sơ sinh, hạn chế để trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nặng, vật sắc nhọn. Không để trẻ bê đồ sứ, thủy tinh, ưu tiên sử dụng vật dụng nhựa trong sinh hoạt ngày Tết.

Gia đình cần sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ lối đi thông thoáng, tăng cường giám sát khi nhà đông người và tuyệt đối không để trẻ tiếp cận rượu bia, pháo, nguồn nhiệt.

Tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ phần lớn có thể phòng tránh nếu người lớn chủ động nhận diện nguy cơ và giám sát sát sao. Giữ an toàn cho trẻ chính là cách bảo vệ trọn vẹn niềm vui đoàn viên trong những ngày Tết.