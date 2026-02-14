Sai lầm khi thở khiến viêm xoang nặng hơn mỗi ngày

đau đầu, khó chịu kéo dài. Các chuyên gia cho rằng thở đúng cách giúp dẫn lưu xoang, giảm viêm và hạn chế tái phát hiệu quả.

Vi khuẩn xâm nhập vào hốc xoang gây viêm sưng niêm mạc, làm tắc nghẽn lỗ thông khiến dịch nhầy ứ đọng và biến thành ổ mủ nhiễm trùng.

Viêm xoang là bệnh tai mũi họng phổ biến, gây nhiều phiền toái như nghẹt mũi, đau đầu, chảy dịch mũi, giảm khứu giác và mệt mỏi kéo dài. Bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều chuyên gia nhận định rằng thói quen thở đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm sạch xoang, giảm viêm và hạn chế tái phát. Nếu duy trì phương pháp thở khoa học, người bệnh có thể cải thiện đáng kể triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thở sai - nguyên nhân khiến viêm xoang dai dẳng

Theo các chuyên gia tai mũi họng, người mắc viêm xoang thường có thói quen thở bằng miệng do mũi bị tắc nghẽn. Tuy nhiên, thở miệng kéo dài lại khiến không khí đi thẳng vào đường hô hấp mà không được lọc, làm ẩm hay làm ấm, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, bụi bẩn và tác nhân dị ứng xâm nhập sâu hơn.

Không chỉ vậy, thở bằng miệng còn khiến niêm mạc mũi – xoang dễ bị khô, làm giảm hoạt động của hệ thống lông chuyển trong xoang. Khi cơ chế làm sạch tự nhiên này bị suy giảm, dịch nhầy và vi khuẩn dễ tích tụ, khiến tình trạng viêm xoang kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen hít thở gấp, nông hoặc thường xuyên xì mũi quá mạnh khi nghẹt mũi. Những thói quen này có thể làm tăng áp lực trong xoang, khiến dịch viêm khó thoát ra ngoài, từ đó làm nặng thêm triệu chứng.

Tập thở bằng mũi giúp cải thiện lưu thông không khí và hỗ trợ làm sạch xoang. Hình minh họa.

Lợi ích của việc thở đúng cách với người viêm xoang

Các nghiên cứu y học cho thấy việc duy trì nhịp thở chậm, sâu và đều giúp cải thiện lưu thông không khí trong khoang mũi, tăng cường hoạt động của hệ thống dẫn lưu xoang. Khi thở đúng, dòng khí qua mũi giúp làm ẩm, làm ấm và lọc bụi bẩn, đồng thời kích thích niêm mạc mũi hoạt động hiệu quả hơn.

Một số kỹ thuật thở kết hợp phát âm rung nhẹ như ngân nga khi thở ra được ghi nhận giúp tăng lượng nitric oxide trong khoang mũi. Chất này có tác dụng giãn mạch, hỗ trợ kháng khuẩn và cải thiện dẫn lưu dịch xoang, góp phần giảm triệu chứng viêm xoang và viêm mũi dị ứng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thở đúng giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm stress – yếu tố được xem là làm suy giảm miễn dịch và khiến các bệnh viêm mạn tính, trong đó có viêm xoang, dễ tái phát.

Những kỹ thuật thở đơn giản giúp giảm triệu chứng viêm xoang

1. Tập thở bằng mũi thay vì bằng miệng

Người bệnh nên tập thói quen hít vào và thở ra nhẹ nhàng qua mũi. Nếu mũi bị nghẹt, có thể rửa mũi bằng nước muối sinh lý trước khi tập thở để giúp thông thoáng đường thở. Thở bằng mũi giúp không khí được lọc sạch và làm ẩm trước khi đi vào phổi, giảm kích thích niêm mạc.

2. Thở chậm, sâu và có kiểm soát

Người bệnh nên hít vào từ từ bằng mũi trong khoảng 3–5 giây, sau đó thở ra chậm rãi. Nhịp thở sâu giúp tăng lượng oxy, kích thích tuần hoàn máu ở vùng xoang, đồng thời hỗ trợ dịch nhầy di chuyển dễ dàng hơn.

3. Kỹ thuật thở rung (humming breathing)

Đây là phương pháp thở ra kết hợp ngân nhẹ, giống như khi ngân nga một âm thanh trầm. Phương pháp này được ghi nhận có thể làm tăng lượng nitric oxide trong xoang nhiều lần, giúp cải thiện dẫn lưu dịch và giảm viêm hiệu quả.

4. Kết hợp thở với tư thế phù hợp

Khi tập thở, người bệnh nên giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, tránh cúi gập người hoặc nằm sai tư thế vì có thể khiến dịch xoang khó lưu thông.

Những sai lầm phổ biến cần tránh

Nhiều người nghĩ rằng cố gắng hít thở thật mạnh sẽ giúp thông mũi nhanh hơn. Tuy nhiên, việc hít thở gấp hoặc xì mũi quá mạnh có thể khiến dịch viêm bị đẩy ngược vào sâu trong xoang hoặc tai giữa, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc xịt mũi để thông mũi tạm thời cũng có thể gây lệ thuộc thuốc và khiến niêm mạc mũi bị tổn thương nếu sử dụng kéo dài. Người bệnh chỉ nên dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Kỹ thuật thở chậm, sâu giúp giảm nghẹt mũi và tăng dẫn lưu dịch xoang. Hình minh họa.

Kết hợp thở đúng với lối sống khoa học

Các chuyên gia cho rằng kỹ thuật thở chỉ phát huy hiệu quả tối ưu khi kết hợp với chế độ sinh hoạt lành mạnh. Người mắc viêm xoang nên:

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng mũi và cổ họng khi thời tiết lạnh.

Uống đủ nước để làm loãng dịch nhầy, giúp dẫn lưu xoang tốt hơn.

Hạn chế tiếp xúc khói bụi, ô nhiễm, hóa chất hoặc các tác nhân dị ứng.

Duy trì độ ẩm không khí trong phòng, nhất là khi sử dụng điều hòa.

Tăng cường vận động nhẹ nhàng để cải thiện tuần hoàn và miễn dịch.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng giàu vitamin C, kẽm và chất chống oxy hóa cũng góp phần tăng sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn gây viêm.

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Dù tập thở đúng có thể giúp cải thiện triệu chứng, người bệnh không nên chủ quan. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, sốt cao, chảy dịch mũi có mùi hôi, nghẹt mũi kéo dài hoặc giảm khứu giác nghiêm trọng, cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng sớm để được điều trị phù hợp.

Viêm xoang nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm đường hô hấp dưới hoặc nhiễm trùng lan rộng.

Chủ động thở đúng - "chìa khóa" kiểm soát viêm xoang

Viêm xoang là bệnh mạn tính dễ tái phát, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh xây dựng lối sống khoa học. Trong đó, thở đúng cách được xem là biện pháp đơn giản, an toàn và có thể thực hiện hàng ngày.

Duy trì thói quen thở bằng mũi, thở sâu và chậm không chỉ giúp giảm triệu chứng viêm xoang mà còn cải thiện sức khỏe hô hấp và tinh thần. Khi kết hợp với chăm sóc y tế đúng cách, đây sẽ là "chìa khóa" giúp người bệnh sống khỏe mạnh và hạn chế những cơn viêm xoang tái phát.