Đào thải axit uric đúng cách bằng trà hoa cúc

Trà hoa cúc thường được nhiều người lựa chọn với kỳ vọng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, thức uống này còn có thể giảm nồng độ axit uric trong máu nếu biết sử dụng đúng cách.

Theo bác sĩ Vũ Mai Hoa (Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8) ngoài các thuốc đặc hiệu điều trị axit uric cao, trong y học cổ truyền có các hợp chất tự nhiên với khả năng chống oxy hóa, điều hòa enzyme và kháng viêm cũng đang được quan tâm.

Đào thải axit uric bằng trà hoa cúc

Bác sĩ Hoa cho biết trong hoa cúc có chứa luteolin - một hợp chất có tác dụng điều hòa chuyển hóa axit uric bằng cách ức chế enzyme và kháng viêm. Nếu kết hợp luteolin với vitamin C và axit béo Omega-3 (DHA) sẽ giúp hạn chế sự hình thành, chuyển hóa axit uric đồng thời quá trình đào thải chúng ra khỏi cơ thể sẽ nhanh hơn. Các nghiên cứu hiện tại cho thấy sự kết hợp của ba hoạt chất kể trên có thể giúp hỗ trợ giảm axit uric đồng thời cải thiện tình trạng viêm liên quan.

Cụ thể:

- Luteolin có trong chiết xuất hoa cúc hoạt động như một chất ức chế enzyme Xanthine Oxidase (XO) mạnh mẽ. Xanthine Oxidase được biết đến như "nhà máy" chịu trách nhiệm chuyển hóa purin thành axit uric trong gan. Vì vậy, bổ sung luteolin sẽ giúp ngăn chặn quá trình sản sinh axit uric trong cơ thể.

- Vitamin C giúp tăng khả năng đào thải axit uric. Nếu như hoạt chất luteolin giúp hạn chế sản sinh axit uric ngay từ nguồn thì vitamin C là chất đóng vai trò giải quyết đầu ra. Các nghiên cứu cho thấy nếu bổ sung khoảng 500 mg vitamin C mỗi ngày sẽ giúp thận tăng cường khả năng bài tiết axit uric qua đường nước tiểu thông qua việc tái hấp thu tại ống thận. Khi xảy ra tình trạng lợi tiểu thẩm thấu, nồng độ axit uric trong máu sẽ giảm một cách tự nhiên.

- DHA - axit béo Omega-3 có tác dụng giảm cơn đau. DHA tập trung vào việc ức chế sự kích hoạt NLRP3 inflammasome. Đây là một phức hợp protein gây viêm do tinh thể urat kích thích. Do vậy, bổ sung DHA sẽ giúp giảm tần suất các cơn đau gout mạn tính và giúp giảm viêm từ từ.

Sự kết hợp của 3 hoạt chất kể trên không chỉ giúp hạ chỉ số axit uric máu về ngưỡng an toàn mà còn giúp người bệnh giảm các cơn đau gout, biến chứng lên khớp và sống chung với bệnh tật.

Mỗi ngày bạn nên uống 1-2 tách trà hoa cúc để giúp hạ axit uric và ngủ ngon, giảm stress.

Cách pha trà hoa cúc giảm axit uric

Điều quan trọng khi sử dụng trà hoa cúc giảm axit uric đó là cần để hoạt chất luteolin phát huy tác dụng. Để làm được điều này, bạn cần chú ý cách pha cũng như thời điểm uống.

Bác sĩ Vũ Mai Hoa hướng dẫn cách pha trà hoa cúc như sau:

- Sử dụng 10-20 bông hoa cúc khô (tương đương 10-15 g) và rửa sạch phần bụi, phấn.

- Cho hoa cúc vào 200 ml nước sôi khoảng 90-95 độ C và đậy kín trong vòng 10-15 phút. Việc đậy kín nắp giúp trà được ủ lâu từ đó các hoạt chất như luteolin sẽ tan hết vào trong nước và các tinh dầu kháng viêm cũng được giữ lại.

- Mỗi ngày nên uống 1-2 tách trà và thời điểm tốt nhất để uống là sau khi ăn 30 phút hoặc trước khi đi ngủ. Ngoài tác dụng đào thải axit uric, uống trà hoa cúc vào buổi tối còn giúp quá trình thải độc của gan, thận hiệu quả hơn từ đó giúp giảm stress, ngủ ngon. Nếu như bạn stress hay rối loạn giấc ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa axit uric trong cơ thể.

Bạn không nên thêm đường tinh luyện vào trà vì có thế khiến nồng độ axit uric máu tăng cao. Nếu muốn tăng độ ngọt hãy cho 1-2 lát cam thảo hoặc cỏ ngọt tự nhiên.