Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ

Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.

Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.

Trẻ em có mẹ tiêu thụ chế độ ăn nhiều chất béo và đường thường đối mặt với nguy cơ cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD). Đây là căn bệnh đang gia tăng đáng ngại, ảnh hưởng đến khoảng 30% trẻ em béo phì và thường diễn tiến âm thầm mà không có triệu chứng rõ rệt cho đến khi bệnh trở nặng.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học đã thử nghiệm bổ sung indole cho chuột mẹ đang mang thai và cho con bú. Indole là một hợp chất tự nhiên được tạo ra khi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phân giải tryptophan – loại axit amin có nhiều trong thực phẩm như thịt gà tây và các loại hạt.

Kết quả rất khả quan: những chuột con sinh ra từ chuột mẹ được dùng indole có tỷ lệ mắc bệnh gan thấp hơn hẳn. Chúng sở hữu lá gan khỏe mạnh, ít tăng cân và duy trì đường huyết ổn định ngay cả khi trưởng thành và phải ăn chế độ dinh dưỡng kém lành mạnh.

Cơ chế bảo vệ này được xác định là do indole giúp tái định hình hệ vi sinh vật đường ruột. Trong một thí nghiệm quan trọng, khi các nhà khoa học cấy ghép vi khuẩn đường ruột từ nhóm chuột khỏe mạnh sang nhóm chuột khác, nhóm nhận cũng ít bị tổn thương gan hơn. Điều này chứng tỏ chính hệ vi sinh vật đã tạo ra "lá chắn" bảo vệ lâu dài cho thế hệ sau.

Tiến sỹ Karen Jonscher, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh rằng hiện nay chưa có thuốc đặc trị cho bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em ngoài việc giảm cân. Do đó, phát hiện này mở ra một hướng đi mới quan trọng: thay vì vất vả chữa bệnh khi trẻ đã lớn, chúng ta có thể phòng ngừa từ gốc bằng cách cải thiện hệ vi sinh vật của người mẹ ngay trong thai kỳ.