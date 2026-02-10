Nhiều trẻ nghi nhiễm độc từ sữa công thức, Thụy Sĩ tiến hành điều tra

Cơ quan An toàn Thực phẩm Thụy Sĩ (FSVO) đang điều tra vụ việc nhiều trẻ sơ sinh xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy nghi do sử dụng sữa công thức bị nhiễm độc.

Theo tờ SWI, ngày 9/2, FSVO cho biết động thái này xảy ra sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận báo cáo về nhiều trường hợp trẻ sơ sinh có biểu hiện nghi liên quan đến việc nhiễm độc tố từ sữa công thức trong những ngày gần đây. Các trẻ xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo FSVO, chính quyền các bang đang phối hợp với các công ty thực phẩm để truy tìm nguồn nguyên liệu thô bị nhiễm bẩn từ một công ty Trung Quốc thông qua chuỗi sản xuất và cung ứng quốc tế. Việc kiểm tra được thực hiện với sự tham vấn chặt chẽ của FSVO, cơ quan đang đảm bảo sự phối hợp với các cơ quan đối tác nước ngoài.

Mục tiêu chính là xác định tất cả sản phẩm bị ảnh hưởng tại Thụy Sĩ và loại bỏ chúng khỏi thị trường.

Theo FSVO, do tính phức tạp của chuỗi cung ứng, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng các sản phẩm khác cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhiễm bẩn cereulide. Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng nước này đã chỉ trích việc thu hồi các sản phẩm sữa bột trẻ em bị nhiễm bẩn ở Thụy Sĩ là quá muộn.

Thụy Sĩ ghi nhận nhiều trẻ xuất hiện triệu chứng nghi do ngộ độc sữa công thức. Ảnh: Keystone-SDA.

Cereulide, một chất có thể gây buồn nôn và nôn mửa, đã được phát hiện trong các thành phần từ một nhà cung cấp ở Trung Quốc cho một số nhà sản xuất sữa công thức trẻ em, bao gồm Nestle, Danone và Lactalis, dẫn đến việc thu hồi sản phẩm ở hàng chục quốc gia và làm dấy lên lo ngại trong các bậc phụ huynh.

Độc tố cereulide được sản sinh bởi vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn thường gây nhiễm độc thực phẩm, triệu chứng ban đầu là nôn mửa, co thắt dạ dày và tiêu chảy. Các dấu hiệu thường xuất hiện rất sớm, từ 15 phút đến 6 giờ sau khi trẻ bú sữa. Thông thường các triệu chứng sẽ thuyên giảm trong vòng 24 giờ nếu ngừng tiếp xúc với độc tố.

Động thái này của Thụy Sĩ diễn ra sau khi hàng chục quốc gia thu hồi sữa công thức cho trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm độc tố cereulide, chất có thể gây buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

Tập đoàn thực phẩm khổng lồ Nestle của Thụy Sĩ đã đưa ra thông báo thu hồi sản phẩm đầu tiên vào tháng 12, sau khi phát hiện khả năng có chất cereulide trong một số lô hàng của mình.

Vào tháng 1, hãng đã thực hiện một đợt thu hồi quy mô lớn ảnh hưởng đến hơn 60 quốc gia, tiếp theo đó là hàng loạt thông báo tương tự từ các nhà sản xuất sữa công thức cho trẻ sơ sinh khác, bao gồm Danone và Lactalis.

Đầu tháng này, các nhà chức trách châu Âu đã áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn về mức độ cereulide cho phép trong sữa công thức, dẫn đến một làn sóng thu hồi sản phẩm mới.

Việc thu hồi sữa công thức cho trẻ sơ sinh có khả năng bị nhiễm bẩn đã khiến công ty Cabio Biotech của Trung Quốc, nhà cung cấp một thành phần được sử dụng trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị nghi ngờ là nhiễm bẩn, phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Cabio Biotech, có trụ sở chính tại thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, là một trong những nhà sản xuất ARA lớn nhất thế giới - một loại axit béo được sử dụng chủ yếu trong sữa công thức và thực phẩm cho trẻ em.

Cereulide được phát hiện trong ARA do Cabio Biotech sản xuất.