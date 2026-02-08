Anh điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh nghi bị ngộ độc cereulide

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đang điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh xuất hiện các triệu chứng ngộ độc sau khi sử dụng một số lô sữa công thức vừa bị thu hồi gần đây.

Một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị thu hồi do có khả năng chứa độc tố cereulide. Ảnh: Andrew Matthews/PA.

Theo báo cáo từ UKHSA, tính đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 36 ca trẻ nhỏ trên khắp Vương quốc Anh (trong đó có 24 ca tại Anh) có các triệu chứng phù hợp với ngộ độc độc tố cereulide. Điểm chung của các bệnh nhi này là đều đã sử dụng các sản phẩm sữa công thức thuộc diện thu phồi gần đây.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 5/1 khi Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm (FSA) xác nhận thu hồi nhiều lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Nestlé. Đến ngày 24/1, hãng Danone cũng thông báo thu hồi một lô sữa Aptamil First Infant do nghi ngờ nhiễm loại độc tố tương tự.

Các xét nghiệm từ FSA đã xác nhận sự hiện diện của độc tố trong một số sản phẩm của Nestlé. Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ một thành phần bổ sung là dầu axit arachidonic (ARA) bị nhiễm bẩn.

Độc tố cereulide được sản sinh bởi vi khuẩn Bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn thường gây nhiễm độc thực phẩm, triệu chứng ban đầu là nôn mửa, co thắt dạ dày và tiêu chảy. Các dấu hiệu thường xuất hiện rất sớm, từ 15 phút đến 6 giờ sau khi trẻ bú sữa. Thông thường các triệu chứng sẽ thuyên giảm trong vòng 24 giờ nếu ngừng tiếp xúc với độc tố.

Bà Gauri Godbole, Phó Giám đốc phụ trách nhiễm trùng đường tiêu hóa tại UKHSA, cho biết cơ quan này đang giám sát chặt chẽ các chỉ số sức khỏe cộng đồng. Mặc dù chưa thấy sự gia tăng bất thường của số ca nôn mửa ở trẻ dưới 1 tuổi so với cùng kỳ hàng năm, các phụ huynh cần tuyệt đối thận trọng.

Theo Euronews, Anh không phải quốc gia duy nhất ghi nhận hệ lụy từ các lô sữa công thức nhiễm khuẩn. Tại Pháp, các cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của hai trẻ sơ sinh được cho là đã sử dụng sản phẩm thuộc diện thu hồi. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa loại sữa này và nguyên nhân tử vong.

Tại Bỉ, cơ quan chăm sóc sức khỏe vùng Flanders cũng xác nhận một ca nhiễm độc cereulide thứ hai vào tháng 1/2026, sau khi một em bé đổ bệnh vì dùng sữa Nestlé bị nhiễm bẩn. Nhiều trường hợp nghi vấn khác cũng đang được đưa vào tầm điều tra.

Trước tình hình nghiêm trọng, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đã lần đầu tiên thiết lập giới hạn an toàn đối với độc tố cereulide trong sữa công thức cho trẻ sơ sinh trên toàn EU.

Chỉ số Liều tham chiếu cấp tính (ARfD) - tức mức độc tố tối đa một em bé có thể nạp vào trong một ngày mà không gây hại cho sức khỏe, cụ thể: 0,014 microgam trên mỗi kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ, với một trẻ sơ sinh nặng 4 kg, tổng lượng độc tố tối đa cho phép trong ngày từ tất cả nguồn sữa chỉ là0,056 microgam.

Nestlé cho biết họ hoan nghênh đánh giá này và khẳng định các tiêu chuẩn nội bộ của hãng vẫn đang ở mức thấp hơn (nghiêm ngặt hơn) so với hướng dẫn mới của EU.