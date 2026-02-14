Dấu hiệu phản ánh tình trạng bệnh nặng ở trẻ cần đi khám ngay

Dịp Tết, cha mẹ thường bận bịu với công việc cuối năm, dọn nhà cửa, sắm Tết nên thường bỏ qua những dấu hiệu bệnh ở trẻ và trì hoãn đi khám bệnh.

Nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất ổn, cha mẹ cần đưa trẻ đến viện khám ngay.

Nếu thấy trẻ có những biểu hiện dưới đây, gia đình cần đưa trẻ đi khám ngay để tránh hậu quả đáng tiếc.

Dấu hiệu về hô hấp

Trẻ khó thở: thở nhanh hơn so với mức bình thường kèm theo các biểu hiện rút lõm lồng ngực, hõm ức, cánh mũi phập phồng…

Có thể nghe thấy các tiếng thở rít rõ hay tiếng trẻ thở khò khè, thở rên ở trẻ nhỏ dưới 2 tháng.

Trẻ có dấu hiệu tím môi, đầu ngón chân, ngón tay.

Màu sắc da thay đổi: xanh, tái.

Nặng hơn trẻ có biểu hiện rối loạn nhịp thở như có cơn ngừng thở hoặc ngừng thở (quan sát lồng ngực, bụng không phập phồng theo nhịp thở).

Dấu hiệu về tuần hoàn

Trông trẻ xanh sao mệt mỏi, da tái nhợt do thiếu máu, hoặc mất máu nặng do chấn thương (chảy máu ra ngoài cơ thể hoặc chảy máu bên trong cơ thể).

Thấy trẻ chảy máu kéo dài, không cầm được.

Trẻ mất nước nặng (do nôn nhiều, tiêu chảy cấp…) biểu hiện bằng các triệu chứng uống nước háo hức, kích thích vật vã hoặc li bì, hôn mê.

Nặng hơn, trẻ tím tái, ngừng tim (áp tai vào vùng ngực không nghe thấy tiếng tim đập).

Dấu hiệu về thần kinh

Trẻ co giật.

Trẻ li bì, hôn mê: gọi hỏi không khóc, không trả lời hoặc không co tay, chân lại khi bị cấu véo; khó đánh thức trẻ dậy.

Trẻ rất đau, tinh thần hoảng loạn, kích thích.

Các bệnh cấp cứu ngoại khoa

Trẻ có biểu hiện của một số bệnh ngoại khoa như lồng ruột, xoắn ruột, tắc tá tràng, không hậu môn…với các triệu chứng như: nôn trớ, đau quặn bụng, ỉa máu, kích thích nhiều…

Các chấn thương nặng: rơi từ độ cao > 2m, tai nạn xe cộ mà tốc độ lớn hơn 60km/h, tai nạn do hỏa hoạn, vết thương xuyên thấu…

Các biểu hiện cần chú ý khác

Hạ nhiệt độ (≤ 35.5 độ C) hoặc sốt cao ≥40 độ C.

Các trường hợp ngộ độc cấp : ngộ độc rượu, thuốc trừ sâu, thuốc gây nghiện….

Tất cả trẻ ở độ tuổi sơ sinh dưới 28 ngày tuổi có biểu hiện: sốt, bú kém, có các di tật bẩm sinh: tim bẩm sinh, không hậu môn, trẻ đẻ non, thấp cân…

Ngoài các biểu biện cấp cứu trên, khi trẻ có các dấu hiệu bất thường khác như : nôn, sốt, ỉa chảy, đau bụng, đau đầu… hoặc cha, mẹ cảm thấy con "khang khác", lo lắng, không yên tâm về trẻ cũng nên đưa trẻ đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.