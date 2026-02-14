Cứu mẹ con sản phụ bị xuất huyết buồng ối hiếm gặp ngày cận Tết

Ngày cận Tết, các bác sĩ ở Quảng Trị phẫu thuật cấp cứu kịp thời cho một sản phụ mang thai 35 tuần gặp biến chứng xuất huyết buồng ối hiếm gặp, qua đó giữ an toàn tính mạng cho cả mẹ và bé.

Sáng 14/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành ca phẫu thuật, giành lại sự sống cho mẹ con sản phụ bị xuất huyết buồng ối hiếm gặp.

Ngày 12/2, Khoa Phụ sản tiếp nhận sản phụ L.T.A.N. (33 tuổi, trú tại Quảng Trị; thai lần 3), nhập viện ở tuần thai 35 tuần 3 ngày. Sản phụ vào viện vì ra dịch hồng âm đạo, chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt.

Sau phẫu thuật, sức khỏe mẹ con sản phụ hồi phục.

Qua thăm khám và siêu âm ban đầu, kíp trực phát hiện hình ảnh dải sợi fibrin trong buồng ối. Sản phụ lập tức được theo dõi sát sao bằng monitoring sản khoa.

Kết quả siêu âm kiểm tra sau đó cho thấy sự xuất hiện của khối máu cục, nghi ngờ một tình trạng xuất huyết buồng ối. Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, chỉ định mổ lấy thai cấp cứu được đưa ra ngay lập tức.

Khi mở ổ bụng, một cảnh tượng hiếm thấy hiện ra khi toàn bộ buồng ối chứa đầy máu đỏ, quanh dây rốn có nhiều cục máu đông lớn. Nguyên nhân dây rốn bám bất thường vào mép bánh rau làm đứt mạch máu, dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt vào buồng ối.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của kíp trực và các khoa liên quan Sản - Nhi - Gây mê hồi sức, ê-kíp tiến hành phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai cho thai phụ.

Em bé chào đời an toàn và cất tiếng khóc to trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả ê-kíp. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

Xuất huyết buồng ối là một cấp cứu sản khoa cực kỳ hiếm gặp khoảng 1/5000 thai kỳ. Bệnh lý này thường diễn biến đột ngột, không có dấu hiệu báo trước và đe dọa trực tiếp đến tính mạng thai nhi nếu không được xử trí kịp thời. Tỷ lệ đe dọa tính mạng thai nhi có thể lên đến trên 90% nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.