Ăn gì để nhanh khỏi cảm cúm

Khi bị cảm cúm, cơ thể cần nhiều nước và vi chất hơn bình thường. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp giảm triệu chứng và rút ngắn thời gian bệnh.

Súp gà là một trong những món ăn phù hợp khi bị cảm cúm. Ảnh: Freepik.

Khi bị cảm cúm, nhiều người thường chán ăn vì mệt mỏi, nghẹt mũi hoặc đau họng. Tuy nhiên, cơ thể lúc này lại cần năng lượng, nước và vi chất nhiều hơn để chống lại virus. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết một số thực phẩm giàu protein, chất chống viêm và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm triệu chứng, hỗ trợ hệ miễn dịch và rút ngắn thời gian hồi phục.

Súp gà

Theo WebMD, súp gà cung cấp protein từ thịt gà, vitamin và khoáng chất từ rau củ, đồng thời bổ sung nước và điện giải cho cơ thể. Hơi nước ấm từ súp có thể làm loãng chất nhầy trong mũi và xoang, giúp giảm nghẹt mũi. Một số nghiên cứu còn cho thấy súp gà có tác dụng chống viêm nhẹ, có thể làm dịu niêm mạc hô hấp đang kích thích. Ngoài ra, súp là món ăn dễ tiêu hóa, phù hợp khi người bệnh mệt hoặc ăn kém.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi và chanh chứa nhiều vitamin C. Vitamin C giúp kích thích cơ thể sản xuất bạch cầu, tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại virus. Một số nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giúp rút ngắn nhẹ thời gian bị cảm nếu được bổ sung sớm. Tuy nhiên, nước trái cây có tính acid cao có thể gây xót cổ họng nếu đang viêm nặng.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Các loại thực phẩm như việt quất, nam việt quất, bông cải xanh, cải xoăn, hành tím và trà xanh chứa quercetin, chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do viêm. Khi cơ thể nhiễm virus, phản ứng viêm gia tăng. Chất chống oxy hóa giúp hạn chế các tổn thương này, từ đó hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Thực phẩm có đặc tính chống viêm

Cá béo, tỏi, gừng, nghệ, hành và các loại quả mọng có chứa hợp chất chống viêm tự nhiên, theo Healthline. Khi virus tấn công, cơ thể tạo ra phản ứng viêm để chống lại tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nếu viêm kéo dài hoặc quá mức, triệu chứng có thể nặng hơn. Việc bổ sung thực phẩm chống viêm có thể giúp điều hòa phản ứng này.

Gừng

Gừng có đặc tính kháng viêm và kháng khuẩn tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể ức chế vi khuẩn gây viêm họng liên cầu. Trà gừng ấm có thể làm dịu cổ họng, giảm buồn nôn và giúp cơ thể cảm thấy ấm hơn khi ớn lạnh.

Trà hoa cúc

Theo Every Well Heath, trà hoa cúc là một trong những loại trà thảo mộc thường được dùng khi cơ thể mệt mỏi hoặc đau họng. Hoa cúc chứa các hợp chất như apigenin và flavonoid có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Khi bị cúm, niêm mạc họng và đường hô hấp thường bị kích thích. Nước trà ấm giúp làm dịu bề mặt niêm mạc, giảm cảm giác rát họng và khô họng.

Mật ong

Mật ong là thực phẩm có tính kháng khuẩn tự nhiên nhờ chứa hydrogen peroxide và các hợp chất thực vật sinh học. Khi dùng trực tiếp hoặc pha với nước ấm, mật ong có thể bao phủ lớp niêm mạc họng, giúp giảm kích thích và làm dịu cơn ho.

Mật ong còn có tác dụng hút ẩm nhẹ, giúp giữ ẩm niêm mạc đang khô rát do viêm. Ở trẻ lớn và người trưởng thành, mật ong được xem là lựa chọn hỗ trợ giảm ho an toàn trong các trường hợp cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, trẻ dưới 12 tháng tuổi tuyệt đối không được dùng mật ong do nguy cơ ngộ độc botulinum.