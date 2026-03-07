Dấu hiệu của người lệ thuộc tình dục

Một số thay đổi trong suy nghĩ và hành vi liên quan đến tình dục có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang dần lệ thuộc vào những kích thích này.

Người có dấu hiệu lệ thuộc tình dục thường cần hoạt động này quá mức để kiểm soát cảm xúc, mất khả năng kiểm soát hành vi tình dục. Ảnh minh họa: Freepik.

Trong nhiều trường hợp, tình trạng lệ thuộc tình dục không biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu mà dần bộc lộ qua những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ và hành vi. Theo thời gian, các hoạt động liên quan đến tình dục có thể chiếm nhiều sự chú ý hơn, đôi khi ảnh hưởng đến cách một người sắp xếp thời gian, các mối quan hệ và nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Tình dục dần biến thành trọng tâm cuộc sống

Theo WebMD, ở một số người, sự lệ thuộc khiến những suy nghĩ và hoạt động liên quan đến tình dục ngày càng chiếm nhiều vị trí trong đời sống hàng ngày. Họ có thể dành phần lớn thời gian để nghĩ về tình dục, tìm kiếm các trải nghiệm mới hoặc sắp xếp lịch sinh hoạt xoay quanh những nhu cầu này.

Khi đó, những điều từng mang lại niềm vui như gặp gỡ bạn bè, theo đuổi sở thích cá nhân hay tham gia các hoạt động xã hội có thể dần ít được chú ý hơn. Nếu tình trạng này kéo dài, các mối quan hệ xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng, và người trong cuộc dễ mất đi sự cân bằng giữa đời sống tình cảm, công việc và những khía cạnh khác của cuộc sống.

Những thay đổi âm thầm trong suy nghĩ, hành vi có thể là dấu hiệu của tình trạng lệ thuộc tình dục. Ảnh: Freepik.

"Tự xử" tần suất cao

Tự kích thích là trải nghiệm sinh lý khá phổ biến và thường được xem như một cách để nhiều người giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, khi hoạt động này lặp lại quá thường xuyên, trở nên khó kiểm soát hoặc bắt đầu xuất hiện trong những thời điểm, hoàn cảnh không thật sự phù hợp, nó có thể cho thấy một người đang dần lệ thuộc vào những kích thích mang tính tình dục.

Một số người cho biết họ thường xuyên có thôi thúc phải thực hiện hành vi này nhiều lần trong ngày, ngay cả khi cơ thể đã mệt hoặc không còn nhiều hứng thú. Khi lặp lại quá thường xuyên, điều này đôi khi cũng khiến cơ thể khó chịu và phần nào ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt hàng ngày.

Tìm kiếm trải nghiệm mới

Ở một số trường hợp, sự lệ thuộc có thể khiến một người thường xuyên cảm thấy cần những trải nghiệm mới, theo Mayo Clinic. Họ có thể có xu hướng tìm kiếm những mối quan hệ mới, tham gia các cuộc gặp gỡ ngắn hoặc kết nối với người khác qua các nền tảng trực tuyến. Khi xu hướng này lặp lại nhiều lần, đời sống tình cảm đôi khi trở nên khó ổn định, và sự gắn kết trong các mối quan hệ cũng có thể dần bị ảnh hưởng.

Tham gia các hành vi tình dục mạo hiểm

Theo Healthline, khi ham muốn trở nên mạnh mẽ, việc cân nhắc rủi ro đôi khi không còn được chú ý nhiều như trước. Một số người có thể dễ dàng bước vào những mối quan hệ thân mật khác nhau, đôi lúc thiếu sự chuẩn bị hoặc thận trọng cần thiết.

Trong những hoàn cảnh như vậy, các biện pháp bảo vệ có thể bị bỏ qua, hoặc các quyết định được đưa ra khá vội vàng. Điều này về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ gặp phải các vấn đề sức khỏe liên quan đến đường tình dục, đồng thời cũng dễ khiến đời sống cá nhân phát sinh những rắc rối ngoài mong muốn.