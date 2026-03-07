Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Dấu hiệu sớm của bệnh ghẻ

  • Thứ bảy, 7/3/2026 20:28 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ngứa nhiều về đêm, nổi mụn nước li ti ở kẽ tay hay vùng da non là những biểu hiện sớm dễ gặp của bệnh ghẻ. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể lây lan nhanh.

Các bệnh về da có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống và ngoại hình của người bệnh. Ảnh: Freepik.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, ghẻ là bệnh da lây nhiễm do ký sinh trùng cái ghẻ gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp da kề da, bao gồm tiếp xúc thông thường và quan hệ tình dục. Ngoài ra, việc dùng chung quần áo, chăn màn, khăn tắm hay giường chiếu cũng có thể làm lây bệnh.

Dấu hiệu sớm và đặc trưng nhất của ghẻ là ngứa nhiều về đêm. Cảm giác ngứa thường tăng khi cơ thể ấm lên, khiến người bệnh gãi liên tục, khó ngủ, ảnh hưởng sinh hoạt. Ở giai đoạn đầu, triệu chứng ngứa có thể xuất hiện trước khi tổn thương da rõ rệt nên dễ bị nhầm với dị ứng hoặc viêm da thông thường.

Tổn thương da đi kèm thường là các mụn nước nhỏ, màu trắng đục, nổi rải rác nhưng tập trung nhiều ở vùng da mỏng như kẽ ngón tay, mặt trước cổ tay, nách, quanh rốn, bụng dưới, mặt trong đùi.

Một số trường hợp xuất hiện sẩn cục (nốt ghẻ) màu nâu đỏ, kích thước khoảng 3-5 mm, thường gặp ở vùng sinh dục hoặc nách. Các nốt này có thể ngứa hoặc không.

Do đặc tính lây lan mạnh, khi trong gia đình có một người bị ngứa về đêm kèm tổn thương da điển hình, các thành viên khác cũng có thể xuất hiện triệu chứng tương tự trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố gợi ý quan trọng giúp nhận biết sớm bệnh.

Bác sĩ Dung khuyến cáo, khi có biểu hiện ngứa tăng về đêm và nổi mụn nước ở vị trí đặc trưng, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Việc chẩn đoán sớm, điều trị đúng cách và đồng thời cho người sống chung sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, hạn chế biến chứng nhiễm trùng da và ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.

Súng, vi trùng và thép

Trong lịch sử loài người, đậu mùa, cúm, lao, sốt rét, dịch hạch, sở và dịch tả đều là những bệnh truyền nhiễm tiến hóa từ căn bệnh ở loài vật. Đến nay, ta lần ngược về lịch sử để xem sản xuất lương thực đã nảy sinh như thế nào ở một ít trung tâm và từ đó đã bành trướng nhanh chậm khác nhau đến thế nào sang các khu vực khác. Những khác biệt địa lý đó chính là lời đáp hệ trọng và tối hậu cho câu hỏi của Yali về việc tại sao dân tộc này lại khác dân tộc khác đến vậy về sức mạnh và sự dồi dào sung túc.

Cuốn sách Súng, vi trùng và thép là lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Tác giả tập trung tìm lời giải cho câu hỏi: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác?”.

Một bộ phận của gà là ổ chứa vi khuẩn và túi dịch hôi

Thịt gà là nguồn thực phẩm giàu đạm, ít béo và xuất hiện phổ biến trong mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, có những bộ phận của gà được coi là "ổ vi khuẩn" hoặc nơi tích tụ độc tố mà chúng ta nên hạn chế hoặc tốt nhất là không nên ăn.

15:08 22/2/2026

Những thực phẩm giúp gan ‘phục hồi’ tự nhiên

Sau những bữa tiệc kéo dài với rượu bia và thực phẩm giàu năng lượng, gan thường phải hoạt động quá tải. Việc lựa chọn đúng thực phẩm có thể hỗ trợ gan phục hồi chức năng một cách tự nhiên, an toàn và bền vững.

14:04 22/2/2026

Quả táo nguy hiểm nhất thế giới

Ẩn mình giữa thiên đường Caribbean, Manchineel mang vẻ ngoài như táo ngọt nhưng chứa độc tố chết người, từng ghi nhận trong lịch sử thám hiểm và y văn thế giới.

13:29 22/2/2026

Nguyễn Thuận

bệnh ghẻ bệnh lây truyền nổi mụn nước ghẻ

    Đọc tiếp

    Mon an khien tre de lo au, tang dong hinh anh

    Món ăn khiến trẻ dễ lo âu, tăng động

    11 giờ trước 15:28 7/3/2026

    0

    Một nghiên cứu quy mô lớn tại Canada cho thấy chế độ ăn trong những năm đầu đời có thể âm thầm định hình hành vi của trẻ khi lớn hơn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý