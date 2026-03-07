Dấu hiệu sớm của bệnh ghẻ

|
Các bệnh về da có thể ảnh hưởng đến chất lượng sống và ngoại hình của người bệnh. Ảnh: Freepik.
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, ghẻ là bệnh da lây nhiễm do ký sinh trùng cái ghẻ gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp da kề da, bao gồm tiếp xúc thông thường và quan hệ tình dục. Ngoài ra, việc dùng chung quần áo, chăn màn, khăn tắm hay giường chiếu cũng có thể làm lây bệnh.
Dấu hiệu sớm và đặc trưng nhất của ghẻ là ngứa nhiều về đêm. Cảm giác ngứa thường tăng khi cơ thể ấm lên, khiến người bệnh gãi liên tục, khó ngủ, ảnh hưởng sinh hoạt. Ở giai đoạn đầu, triệu chứng ngứa có thể xuất hiện trước khi tổn thương da rõ rệt nên dễ bị nhầm với dị ứng hoặc viêm da thông thường.
Tổn thương da đi kèm thường là các mụn nước nhỏ, màu trắng đục, nổi rải rác nhưng tập trung nhiều ở vùng da mỏng như kẽ ngón tay, mặt trước cổ tay, nách, quanh rốn, bụng dưới, mặt trong đùi.
Một số trường hợp xuất hiện sẩn cục (nốt ghẻ) màu nâu đỏ, kích thước khoảng 3-5 mm, thường gặp ở vùng sinh dục hoặc nách. Các nốt này có thể ngứa hoặc không.
Do đặc tính lây lan mạnh, khi trong gia đình có một người bị ngứa về đêm kèm tổn thương da điển hình, các thành viên khác cũng có thể xuất hiện triệu chứng tương tự trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố gợi ý quan trọng giúp nhận biết sớm bệnh.
Bác sĩ Dung khuyến cáo, khi có biểu hiện ngứa tăng về đêm và nổi mụn nước ở vị trí đặc trưng, người bệnh nên đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám. Việc chẩn đoán sớm, điều trị đúng cách và đồng thời cho người sống chung sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, hạn chế biến chứng nhiễm trùng da và ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng.
