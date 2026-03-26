Nỗi đau ‘khó nói’ của hàng nghìn phụ nữ sau sinh

Rối loạn sàn chậu sau sinh khá phổ biến nhưng nhiều phụ nữ e ngại, trì hoãn thăm khám. Không ít trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng sống.

Rối loạn sàn chậu không chỉ tước đi sự tự tin trong sinh hoạt mà còn âm thầm dập tắt ngọn lửa hạnh phúc của phụ nữ. Ảnh: Freepik.

Theo PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), nhiều phụ nữ sau sinh đang phải đối mặt với các rối loạn sàn chậu như són tiểu, sa sinh dục hay suy giảm chức năng tình dục, nhưng lại âm thầm chịu đựng vì tâm lý e ngại.

Về mặt sinh lý, quá trình mang thai và chuyển dạ (đặc biệt là sinh ngả âm đạo) gây áp lực cực lớn lên hệ thống cơ và dây chằng giữ vững các tạng chậu, dẫn đến tình trạng giãn cơ hoặc tổn thương thần kinh thắt lưng chậu.

Các rối loạn này không chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau sinh mà còn kéo dài, trở nên rõ rệt hơn khi phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh do sự sụt giảm đột ngột nồng độ nội tiết tố Estrogen - vốn là "nhựa sống" giúp duy trì độ đàn hồi và sức mạnh của các mô nâng đỡ sàn chậu. Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm, nhiều người bệnh không chia sẻ, chỉ tìm đến cơ sở y tế khi tình trạng đã nặng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, tâm lý và đời sống tình dục.

Bác sĩ Tuyết cho hay tỷ lệ phụ nữ gặp vấn đề sàn chậu sau sinh ở mức cao, song chưa có thống kê đầy đủ vì phần lớn chưa chủ động thăm khám. Đáng lưu ý, các triệu chứng sớm thường bị nhầm lẫn là "biểu hiện tự nhiên" sau sinh như: Són tiểu khi ho, hắt hơi, cười lớn; cảm giác nặng nề, trì kéo ở vùng kín hoặc đi tiểu nhiều lần trong đêm. Thực tế này khiến nhiều trường hợp bỏ lỡ “thời điểm vàng” để can thiệp sớm, dẫn đến nguy cơ phải điều trị phức tạp hoặc phẫu thuật lớn.

Bệnh nhân được kiểm tra rối loạn sàn chậu sau sinh tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Thiên Chương.

Bác sĩ Tuyết cho biết nếu không được phát hiện và điều trị sớm, rối loạn sàn chậu có thể dẫn đến sa tạng chậu, tình trạng tử cung, bàng quang hoặc trực tràng sa ra ngoài.

"Đây là biến chứng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sinh hoạt và sự tự tin của người phụ nữ", bác sĩ Tuyết nói.

Trước đây, phụ nữ sinh nhiều con nên nguy cơ tổn thương sàn chậu cao và thường biểu hiện rõ khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Hiện nay, với việc tăng cường sàng lọc sớm ngay từ sau sinh, nhiều trường hợp có thể được can thiệp kịp thời bằng các phương pháp không phẫu thuật như tập vật lý trị liệu cơ sàn chậu (bài tập Kegel có hướng dẫn), tập với máy kích thích điện cơ hoặc sử dụng vòng nâng Pessary, giúp hạn chế diễn tiến nặng và bảo tồn chức năng sinh lý cho người phụ nữ.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá việc đưa vào hoạt động Trung tâm Sàn chậu tại Bệnh viện Hùng Vương là bước đi phù hợp trong chiến lược phát triển hệ thống y tế theo mô hình “đa tầng, đa cực, đa trung tâm”.

Theo bác sĩ Thượng, lĩnh vực sàn chậu là chuyên ngành còn mới nhưng nhu cầu trong cộng đồng rất lớn, đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của phụ nữ.

Thực tế, sàn chậu học là sự kết hợp đa chuyên khoa giữa Sản phụ khoa, Tiết niệu và Hậu môn - Trực tràng. Sự ra đời của một trung tâm chuyên biệt giúp giải quyết triệt để các triệu chứng "chồng chéo" mà trước đây bệnh nhân phải đi khám tại nhiều khoa khác nhau mới tìm ra nguyên nhân.

"Việc đầu tư bài bản, phát triển mô hình điều trị toàn diện không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội về một vấn đề sức khỏe còn ít được quan tâm", bác sĩ Thượng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao. Đồng thời tăng cường truyền thông để phụ nữ chủ động khám sớm, điều trị sớm.