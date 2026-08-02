Toyota tiếp tục là hãng xe bán chạy nhất thế giới nửa đầu năm 2026

Toyota tiếp tục giữ vững vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2026, bất chấp doanh số sụt giảm và những tranh cãi về chiến lược xe điện.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới khi bán được 5,39 triệu xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6/2026, vượt xa tập đoàn Volkswagen với 4,13 triệu xe, tương đương khoảng 1,26 triệu xe nhiều hơn.

Toyota vẫn là tập đoàn ôtô bán chạy nhất nửa đầu năm 2026

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng Toyota đang chậm chân trong cuộc đua xe điện so với nhiều đối thủ toàn cầu, chiến lược duy trì đa dạng hệ truyền động của hãng xe Nhật Bản vẫn đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp tập đoàn này dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số ôtô toàn cầu trong nửa đầu năm.

Toyota tiếp tục khẳng định vị thế là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới khi bán được 5,39 triệu xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 6/2026, vượt xa tập đoàn Volkswagen ở vị trí thứ hai với 4,13 triệu xe.

Theo số liệu công bố, doanh số của Toyota trong 6 tháng đầu năm giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên doanh số nửa đầu năm đi xuống sau 2 năm tăng trưởng liên tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách với Volkswagen vẫn rất lớn khi tập đoàn ôtô Đức chỉ tiêu thụ được 4,13 triệu xe trong cùng kỳ.

Xét theo từng thị trường, hãng ghi nhận kết quả trái chiều. Tại Nhật Bản, doanh số tăng 4,4% lên 1,1 triệu xe, một phần nhờ sự ra mắt của mẫu xe điện bZ4X tại thị trường nội địa. Ngược lại, doanh số tại các thị trường quốc tế giảm 4,5%, còn khoảng 4,3 triệu xe.

Trung Quốc là thị trường ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất của Toyota khi doanh số giảm 17,1% xuống còn 694.670 xe, phản ánh xu hướng suy yếu chung của toàn ngành công nghiệp ôtô tại quốc gia này.

Trung Quốc là thị trường ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất của Toyota khi doanh số giảm 17,1% xuống còn 694.670 xe, phản ánh xu hướng suy yếu chung của toàn ngành công nghiệp ôtô tại quốc gia này. Doanh số tại Trung Đông lao dốc 21,6% do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột và tác động dây chuyền khiến giá dầu toàn cầu biến động.

Bù đắp cho sự sụt giảm tại Trung Quốc và Trung Đông là kết quả tích cực tại Bắc Mỹ. Doanh số của tập đoàn tại khu vực này tăng 0,9%, đạt 1,45 triệu xe trong nửa đầu năm.

Chiến lược điện hóa hợp lý của Toyota

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Toyota duy trì vị trí dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe điện hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 2,71 triệu xe điện hóa, tăng 9,1% so với cùng kỳ và thiết lập kỷ lục mới cho giai đoạn nửa đầu năm.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Toyota duy trì vị trí dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe điện hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, hãng bán được 2,71 triệu xe điện hóa, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Riêng xe thuần điện (BEV) cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi doanh số tăng gấp 2,4 lần, đạt 193.172 xe. Dù vậy, xe thuần điện vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ trong tổng doanh số của Toyota. Cả doanh số xe điện hóa và xe thuần điện đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm.

Kết quả này cho thấy chiến lược phát triển song song nhiều công nghệ truyền động, từ xe hybrid, plug-in hybrid, xe thuần điện đến các giải pháp khác, vẫn đang giúp hãng xe Nhật Bản duy trì sức cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, ngay cả khi quá trình điện hóa của hãng diễn ra thận trọng hơn so với nhiều đối thủ trong ngành.