Toàn bộ máy bay Vietnam Airlines đã khai thác trở lại sau sự cố Airbus

Hãng hàng không quốc gia chạy đua để kịp cập nhật phần mềm theo yêu cầu từ Airbus vào 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam), tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC.

Các tàu bay A320 và A321 của Vietnam Airlines đều đã khai thác bình thường trở lại sau khi cập nhật phần mềm. Ảnh: VNA.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, toàn bộ đội tàu bay Airbus A320 và A321 của hãng đã hoàn tất cập nhật phần mềm theo đúng yêu cầu của Airbus và Cục Hàng không Việt Nam trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam), tức 23h59 ngày 29/11 (giờ UTC). Sau khi hoàn thành cập nhật, các tàu bay đã được đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Yêu cầu kỹ thuật của Airbus được ban hành nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hoạt động khai thác trên phạm vi toàn cầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã lập tức kích hoạt quy trình kỹ thuật và triển khai đồng bộ tại 3 trung tâm kỹ thuật chính: Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng với đầy đủ công cụ, phần mềm và hướng dẫn từ nhà sản xuất.

"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, khai thác và điều hành bay giúp Vietnam Airlines hoàn thành yêu cầu trước hạn và hạn chế việc ảnh hưởng đến lịch bay", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Trong ngày 29 và từ ngày 30/11, hoạt động khai thác của hãng diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Cục Hàng không Việt Nam.

Trước đó, chiều tối 29/11, Cục trưởng Hàng không Uông Việt Dũng cho biết các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp - EAD đối với toàn bộ tàu bay A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD (6h59 ngày 30/11), cơ bản bảo đảm hoạt động khai thác, phục vụ hành khách theo kế hoạch và duy trì các điều kiện về an toàn hàng không.

Ghi nhận thực tế ngày 29/11 tại sân bay Nội Bài, hoạt động bay vẫn diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ dù các hãng hàng không đang bước vào cao điểm cập nhật phần mềm đội tàu bay theo yêu cầu quốc tế.

Về tình hình khai thác thực tế, Vietjet Air ghi nhận ảnh hưởng rất hạn chế tại đầu sân bay Nội Bài với chỉ 4 cặp chuyến bay phải điều chỉnh (gồm 2 chuyến quốc tế và 2 chuyến nội địa).

Đáng chú ý, toàn bộ hành khách của các chuyến bay này đã được hãng lên phương án giải tỏa, hỗ trợ chuyển đổi hành trình xong từ đêm 28/11.

Trước đó, nhà sản xuất tàu bay Airbus và Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) mới đây đã gửi điện cảnh báo khẩn (AOT), Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) tới các hãng hàng không và nhà khai thác máy bay toàn cầu về việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay) trên các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321

Hiệu lực thực hiện trước chuyến bay đầu tiên từ thời điểm 23h59 ngày 29/11 (giờ quốc tế), tương ứng 6h59 ngày 30/11 (giờ Việt Nam). Theo ước tính sơ bộ, quy định trên yêu cầu khoảng 6.000 máy bay Airbus trên toàn cầu phải cập nhật lại phần mềm hoặc thay thế thiết bị phần cứng.