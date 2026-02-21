Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Trump: Sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu sau phán quyết của Tòa án

  • Thứ bảy, 21/2/2026 06:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu, sau khi Tòa Tối cao Mỹ phán quyết bác bỏ một loạt sắc thuế do ông áp đặt.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ áp đặt mức thuế quan toàn cầu mới thêm 10%. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm áp đặt mức thuế quan toàn cầu mới thêm 10%, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế đối ứng của ông. Phán quyết này được xem là một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự thương mại của ông, theo CNBC.

Các mức thuế mới theo Mục 122 sẽ được áp dụng bên cạnh các mức thuế vẫn còn hiệu lực sau quyết định của Tòa Tối cao, đồng thời ông Trump cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước phán quyết mà ông gọi là "rất đáng thất vọng". "Tôi xấu hổ về một số thành viên của tòa án, hoàn toàn xấu hổ vì họ không có đủ dũng cảm để làm điều đúng đắn cho đất nước", ông Trump nói thêm.

Phán quyết của Tòa đã vô hiệu hóa cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế mà ông Trump khẳng định là thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ. Các thẩm phán đã bác bỏ các mức thuế mà Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC rằng các mức thuế 10% mới được đề xuất, với thời hạn 150 ngày, về thực tế sẽ thay thế các mức thuế dựa trên IEEPA.

Nhiều quốc gia và khu vực trước đó phải đối mặt với mức thuế của Mỹ cao hơn 10% theo các thỏa thuận thương mại. Ví dụ, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý mức thuế 15% trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn các mức thuế này được triển khai theo IEEPA, đồng nghĩa với việc chúng bị vô hiệu hóa sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đáng kể đối với Trung Quốc, quốc gia phải chịu 2 đợt thuế 10% dựa trên IEEPA của Mỹ, ngoài mức thuế 25% vẫn còn hiệu lực. Các mức thuế IEEPA này sẽ được thay thế bằng thuế toàn cầu mới của ông Trump, nâng tổng mức thuế đối với Trung Quốc lên 35%.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ tìm những cách khác để áp thuế mà không cần Quốc hội thông qua. Quan chức Nhà Trắng cũng lưu ý rằng trong khi chính quyền tiếp tục tìm kiếm các con đường pháp lý khác để áp thuế, mức thuế áp lên từng quốc gia có thể quay trở lại mức cao hơn.

Những phát biểu trên của ông Trump mang đầy tính thách thức. Ông thậm chí chỉ trích cả 2 thẩm phán Neil Gorsuch và Amy Coney Barrett, những người do chính ông đề cử, sau khi họ bỏ phiếu cùng đa số trong phán quyết 6-3 về thuế quan.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế đang có hiệu lực theo các điều khoản pháp lý được gọi là Mục 232 và Mục 301 sẽ tiếp tục "được duy trì đầy đủ và có hiệu lực".

Ông Trump lại dọa áp thuế Canada

Ông Trump đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với máy bay Canada. Đây là động thái nhằm trả đũa việc Canada từ chối cấp chứng nhận cho các máy bay của Gulfstream Aerospace.

15:45 30/1/2026

Ông Trump dọa áp thêm 10% thuế với Canada vì một đoạn quảng cáo

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thêm 10% thuế quan đối với Canada, nhằm phản ứng với một đoạn quảng cáo được phát sóng trong trận đấu thuộc loạt World Series.

11:06 26/10/2025

Mỹ sắp đạt thêm một thỏa thuận thương mại lớn

Chính quyền Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) với điều kiện Đài Loan từng bước cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế với gần như toàn bộ hàng hóa Mỹ.

14:37 13/2/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

10% thuế nhập khẩu Donald Trump thuế quan nhập khẩu Donald Trump Tòa Tối cao Mỹ

    Đọc tiếp

    Gia vang the gioi tang tro lai hinh anh

    Giá vàng thế giới tăng trở lại

    1 giờ trước 07:45 21/2/2026

    0

    Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá thông báo áp thuế toàn cầu mới của Tổng thống Donald Trump, ngay sau phán quyết về thuế quan của Tòa Tối cao Mỹ.

    Doanh thu Sabeco cham day 11 nam hinh anh

    Doanh thu Sabeco chạm đáy 11 năm

    2 giờ trước 06:49 21/2/2026

    0

    Doanh thu năm 2025 của Sabeco xuống mức thấp nhất 11 năm, còn 25.888 tỷ đồng, song lợi nhuận vẫn tăng nhẹ so với năm 2024 nhờ các chi phí được tiết giảm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý