Ông Trump: Sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu sau phán quyết của Tòa án

Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 10% thuế nhập khẩu, sau khi Tòa Tối cao Mỹ phán quyết bác bỏ một loạt sắc thuế do ông áp đặt.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ áp đặt mức thuế quan toàn cầu mới thêm 10%. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 20/2 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm áp đặt mức thuế quan toàn cầu mới thêm 10%, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế đối ứng của ông. Phán quyết này được xem là một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự thương mại của ông, theo CNBC.

Các mức thuế mới theo Mục 122 sẽ được áp dụng bên cạnh các mức thuế vẫn còn hiệu lực sau quyết định của Tòa Tối cao, đồng thời ông Trump cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước phán quyết mà ông gọi là "rất đáng thất vọng". "Tôi xấu hổ về một số thành viên của tòa án, hoàn toàn xấu hổ vì họ không có đủ dũng cảm để làm điều đúng đắn cho đất nước", ông Trump nói thêm.

Phán quyết của Tòa đã vô hiệu hóa cơ sở pháp lý của nhiều mức thuế mà ông Trump khẳng định là thiết yếu đối với nền kinh tế Mỹ. Các thẩm phán đã bác bỏ các mức thuế mà Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC rằng các mức thuế 10% mới được đề xuất, với thời hạn 150 ngày, về thực tế sẽ thay thế các mức thuế dựa trên IEEPA.

Nhiều quốc gia và khu vực trước đó phải đối mặt với mức thuế của Mỹ cao hơn 10% theo các thỏa thuận thương mại. Ví dụ, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý mức thuế 15% trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn các mức thuế này được triển khai theo IEEPA, đồng nghĩa với việc chúng bị vô hiệu hóa sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đáng kể đối với Trung Quốc, quốc gia phải chịu 2 đợt thuế 10% dựa trên IEEPA của Mỹ, ngoài mức thuế 25% vẫn còn hiệu lực. Các mức thuế IEEPA này sẽ được thay thế bằng thuế toàn cầu mới của ông Trump, nâng tổng mức thuế đối với Trung Quốc lên 35%.

Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ tìm những cách khác để áp thuế mà không cần Quốc hội thông qua. Quan chức Nhà Trắng cũng lưu ý rằng trong khi chính quyền tiếp tục tìm kiếm các con đường pháp lý khác để áp thuế, mức thuế áp lên từng quốc gia có thể quay trở lại mức cao hơn.

Những phát biểu trên của ông Trump mang đầy tính thách thức. Ông thậm chí chỉ trích cả 2 thẩm phán Neil Gorsuch và Amy Coney Barrett, những người do chính ông đề cử, sau khi họ bỏ phiếu cùng đa số trong phán quyết 6-3 về thuế quan.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng tất cả các mức thuế đang có hiệu lực theo các điều khoản pháp lý được gọi là Mục 232 và Mục 301 sẽ tiếp tục "được duy trì đầy đủ và có hiệu lực".