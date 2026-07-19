Tình yêu của Thúc Sinh dành cho Kiều
Podcast Văn chương
Tình yêu của Thúc Sinh dành cho Kiều
Cuộc đời 15 năm lưu lạc của nàng Kiều đã trải qua nhân duyên với những người đàn ông. Trong đó có ba nhân vật yêu Kiều là Kim Trọng, Thúc Sinh và Từ Hải.
Nhân vật con buôn trong Truyện Kiều
Không chỉ xây dựng nhân vật “con buôn” Mã Giám Sinh, trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du chú tâm khắc họa các nhân vật làm nghề buôn bán lừa đảo, phi pháp, bất chính.
Bài văn tế thể hiện sự thấu hiểu Nguyễn Du đến tận cùng
Trong "Thơ lục bát về Nguyễn Du - Truyện Kiều và lời bình", bên cạnh các bài nghiên cứu, còn có bài văn khấn của nhà Kiều học Hoàng Khôi, thể hiện sự am hiểu về đại thi hào.
Ý nghĩa chữ 'Gươm đàn' trong Truyện Kiều
Trong "Truyện Kiều" có câu tả khí phách Từ Hải: “Giang hồ quen thú vẫy vùng/ Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo”. Xuất xứ chữ “Gươm đàn" trong câu thơ ra sao?
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Tí hon canh bầu trời
Giữa thảo nguyên bao la, có một loài sinh vật bốn chân nhỏ bé. Tuy nhút nhát trước những bước chân gia súc lớn, chúng lại sở hữu chiếc đuôi xù kỳ diệu.
Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng
Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".
45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều
“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.