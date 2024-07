'Tín hiệu vũ trụ' - kịch bản rời rạc, diễn xuất hời hợt

"Long Distance" là chuyện tình đầy sóng gió giữa hai con người trên hành tinh lạ. Những hạn chế về kịch bản và diễn xuất khiến tác phẩm khó tiếp cận khán giả.

Genre: Viễn tưởng, Hài hước, Kịch tính

Director: Josh Gordon, Will Speck

Cast: Anthony Ramos, Naomi Scott, Kristofer Hivju

Rating: 5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim

Được ví như hình với bóng, bộ đôi đạo diễn Josh Gordon và Will Speck từng hợp tác trong nhiều dự án như Lyle, Lyle, Crocodile (2022) hay The Switch (2010). Mới đây, cả hai tiếp tục chuyến phiêu lưu mang tên Long Distance (tựa Việt: Tín hiệu vũ trụ). Bộ phim do Anthony Ramos và "công chúa Disney" Naomi Scott đóng chính. Đặc biệt, Ramos đang có hai tác phẩm ra rạp cùng thời điểm là Long Distance và Twisters.

Với thời lượng vỏn vẹn 87 phút, Long Distance không chỉ xoay quanh câu chuyện sinh tồn mà giữa hai nhân vật còn nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc, kịch bản rời rạc, vụng về trong cách triển khai mạch truyện khiến tác phẩm mất điểm.

Phi vụ giải cứu người đẹp nhạt nhòa

Giữa thiên hà rộng lớn, con tàu chở Andy (Anthony Ramos) và Naomi (Naomi Scott) cùng các phi hành gia khác không may va chạm thiên thạch. Tất cả thành viên được đưa vào kén thoát hiểm, hạ cánh xuống hành tinh gần đó. Chỉ có Andy, Naomi và một vài người bảo toàn tính mạng trong khi các kén khác không được may mắn như vậy.

Chưa đủ sốc về mặt tinh thần, Andy còn gặp hàng loạt rắc rối với bộ đồ phi hành gia cùng trợ lý ảo Leonard. Tưởng chừng tuyệt vọng, Andy vui mừng khi bắt được tín hiệu từ Naomi, song cô không thể di chuyển vì bị kẹt trong kén. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Andy quyết định làm người hùng, lên đường tới giải cứu Naomi.

Trên hành trình này, Andy và Naomi có cuộc trò chuyện sôi nổi, động viên nhau vượt qua nghịch cảnh. Thế nhưng, chông gai lớn nhất đối với Andy là đám sinh vật bản địa. Với bản tính hung hăng cùng ngoại hình lai giữa nhện và bọ cạp, chúng truy lùng người còn sống làm thức ăn. Sau phi vụ giải cứu thành công, phần còn lại của bộ phim tập trung vào cuộc đấu sống còn giữa Andy, Naomi với quái vật.

Tác phẩm xoay quanh hành trình Andy giải cứu Naomi tại hành tinh xa lạ.

Thực tế, Long Distance sở hữu cốt truyện dễ đoán, các tình huống được đặt ra và cách Andy xử lý không có nhiều bất ngờ. Ở góc tiếp cận đơn giản hơn, bộ phim tương tự câu chuyện muôn thuở khi hoàng tử đánh bại quái vật, giải cứu công chúa. Bởi vậy, Naomi thừa nhận rằng Andy là lý do để cô tiếp tục sống, vừa là người cứu giúp cô, vừa là người cô có tình cảm.

Xét về dàn nhân vật, Andy được biên kịch Spenser Cohen chăm chút nhiều hơn cô nàng Naomi. Trong phim, anh chàng mang tính cách khờ khạo, bốc đồng mỗi khi đối mặt vấn đề. Điều khiến câu chuyện về Andy trở nên sâu sắc là bởi anh từng có một gia đình hạnh phúc. Biến cố mất đi vợ con luôn dằn vặt Andy, một nút thắt tâm lý giá trị song chưa được khai thác hiệu quả.

Bởi Andy xuất hiện phần lớn thời lượng, tác phẩm phải bù đắp cho Naomi qua màn đối thoại giữa hai người. Suốt chặng đường, Naomi như một khẩu súng liên thanh, đặt ra vô số câu hỏi dành cho anh chàng. Người xem cũng phải đồng cảm khi thấy Andy ngán ngẩm bởi phân đoạn dài dòng quá mức.

Kịch bản rời rạc, diễn xuất hạn chế

Nhiều thập kỷ qua, dòng phim viễn tưởng về chủ đề sinh tồn, tình yêu và quái vật ngoài hành tinh không còn xa lạ với khán giả đại chúng. Vượt qua cái bóng từ các tác phẩm trước là thách thức không nhỏ đối với Long Distance. Theo đó, đội ngũ sản xuất đã chọn pha trộn cả ba chủ đề cùng cách tiếp cận hài hước để tạo khác biệt.

Trái ngược, kịch bản bộc lộ sự rời rạc bởi nhiều tình tiết xử lý sơ sài và thiếu liên kết giữa các nhân vật. Nửa đầu phim, Andy khó thuyết phục người xem khi vượt qua các tình huống một cách dễ dàng, sở hữu kim bài miễn tử vì là nhân vật chính. Đơn cử, anh chàng rơi từ độ cao hàng chục mét, va đập liên tục vào đá nhưng chỉ cần vài giây để đứng dậy. Trước đó, việc Dwayne biến mất, Andy không quá lo lắng và quên ngay nhân vật này khi nhận tín hiệu từ Naomi.

Chủ ý lồng ghép loạt khoảnh khắc hài hước, song bộ đôi đạo diễn Josh Gordon và Will Speck chưa cho thấy hiệu quả. Người xem khó bật cười bởi lẽ mảng miếng chưa đủ thâm sâu, kẻ tung người hứng trượt là kết quả khó tránh khỏi.

Anthony Ramos và Naomi Scott khó để lại dấu ấn với một kịch bản rời rạc.

Về mặt diễn xuất, Anthony Ramos và Naomi Scott chưa cho thấy sự ăn ý trong dự án lần này. Bản chất nhân vật xây dựng theo hướng kẻ khờ, người khôn là cặp bài trùng để nương tựa, dìu dắt nhau vượt qua khó khăn. Thế nhưng, Ramos và Scott để lại dấu ấn mờ nhạt, cả hai chưa thể hiện được gắn kết chặt chẽ khi đảm nhận nhân vật.

Điểm sáng có thể ghi nhận ở Long Distance là khâu sản xuất và hậu kỳ. Điều này thể hiện trong cách đội ngũ sản xuất gây dựng bối cảnh tại hành tinh khô cằn, hiu quạnh. Tạo hình và chuyển động của bầy quái vật được xử lý mượt mà, chân thực qua loạt cảnh trung, cận. Phần lớn tình tiết phim diễn ra buổi tối mang lại cảm giác hồi hộp, gay cấn cho khán giả khi theo dõi.