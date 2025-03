Chồng Kim Sae Ron lên tiếng

Kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero công bố giấy chứng nhận kết hôn của Kim Sae Ron và chồng tại Mỹ.

Chiều 25/3, kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero tung giấy chứng nhận kết hôn có tên “Sae Ron Kim” do Sở Y tế bang New Jersey, Mỹ cấp. Một người đàn ông tự nhận đã kết hôn với Kim Sae Ron nhưng khẳng định không bạo hành, kiểm soát cô.

Người này xác nhận cả hai đã tự ý kết hôn mà không cho bố mẹ hai bên biết. Kim Sae Ron và chồng không có mâu thuẫn trực tiếp.

Cùng ngày, tờ Star News Korea đưa tin đơn vị tổ chức sự kiện Lễ hội hoa anh đào Cao Hùng, Đài Loan xác nhận hủy bỏ buổi fan meeting có sự tham gia của Kim Soo Hyun. Ban tổ chức cũng tuyên bố hoàn toàn bộ tiền vé cho những khán giả tham dự sự kiện.

Trước đó, tờ ET Today đưa tin nếu ngôi sao Nữ hoàng nước mắt không tham dự sự kiện, mức phạt có thể lên tới 30 triệu NDT.

Kim Soo Hyun hủy fan meeting tại Đài Loan. Ảnh: Sports Worldi.

Sáng 25/3, The Fact tung ra cuộc phỏng vấn với K, được cho là bạn trai cũ của Kim Sae Ron. Theo bài phỏng vấn, K khẳng định việc Kim Sae Ron qua đời do người đàn ông ở New York (tạm gọi là A). A được cho là người đã kết hôn với Kim Sae Ron hồi đầu năm.

Theo The Fact, Kim Sae Ron chia tay K sau khi gặp một người đàn ông New York. Nhưng sau khi kết hôn, cô bị bạo hành, tra tấn tinh thần. Kim Sae Ron đã trải qua những ngày tháng đau khổ trước khi qua đời. Nữ diễn viên cố dựa dẫm vào bạn trai cũ là K, liên lạc với anh này sau khi bị chồng bạo hành.

Người đàn ông ở New York phát hiện ra chuyện này và càng lăng mạ cô thậm tệ hơn. K thậm chí chăm sóc Kim Sae Ron nhập viện khi cô tự tử, phải phẫu thuật nhưng không thể liên lạc với người nhà. Theo K, một người quản lý đã giúp Kim Sae Ron trả 5 triệu won tiền viện phí.

Tới chiều 25/3, Giám đốc Kwon Young Chan của Hiệp hội phòng chống tự tử của người nổi tiếng Hàn Quốc lên tiếng. Ông Kwon là người đã liên lạc với gia đình của cố nghệ sĩ Kim Sae Ron những ngày qua.

Giám đốc Kwon cho biết trong cuộc điện thoại với CBS Nocut News: "Kim Sae Ron đã thử các biện pháp cực đoan khoảng 20 lần. 18 lần trong số đó là cha mẹ đưa cô ấy đến bệnh viện. Vào ngày mà YouTuber Lee Jin Ho và K tuyên bố 'công ty đã trả tiền phẫu thuật' đó, một cựu quản lý của công ty cũ đi cùng Kim Sae Ron vì cô ấy không thể liên lạc với mẹ. Mẹ cô ấy làm tài xế nên thường ngủ vào ban ngày và làm ban đêm".

Theo giám đốc Kwon, K chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron trong khoảng một tháng. Việc nữ diễn chia sẻ mọi điều với bạn trai cũ từng hẹn hò trong thời gian ngắn là điều khó tin. Do đó, những chia sẻ của K là không đáng tin.

Về lý do Kim Sae Ron không chia sẻ với gia đình về cuộc sống của bản thân trước khi qua đời, ông Kwon Young Chan giải thích mẹ nữ diễn viên ngăn cản cô hẹn hò Kim Soo Hyun và gia nhập công ty của ngôi sao này. Do đó, mối quan hệ của hai người dần lạnh nhạt.