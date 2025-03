Kim Sae Ron từng bị chồng bạo hành?

Theo truyền thông Hàn Quốc, những ngày cuối đời, Kim Sae Ron bị chồng bạo hành, tra tấn tinh thần và phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn trai cũ.

Ngày 25/3, The Fact tung ra cuộc phỏng vấn với K, được cho là bạn trai cũ của Kim Sae Ron. Theo bài phỏng vấn, K khẳng định việc Kim Sae Ron qua đời do người đàn ông ở New York (tạm gọi là A). A được cho là người đã kết hôn với Kim Sae Ron hồi đầu năm.

Tin đồn về người chồng ở New York

Theo The Fact, Kim Sae Ron chia tay K sau khi gặp một người đàn ông New York. Nhưng sau khi kết hôn, cô bị bạo hành, tra tấn tinh thần.

Kim Sae Ron đã trải qua những ngày tháng đau khổ trước khi qua đời. Kim Sae Ron đã cố dựa dẫm vào bạn trai cũ là K, liên lạc với anh này sau khi bị chồng bạo hành. Người đàn ông ở New York phát hiện ra chuyện này và càng lăng mạ cô thậm tệ hơn.

K cho biết: "Tôi biết cái chết của Saeron không phải do nam diễn viên Kim Soo Hyun gây ra. Tôi rất tức giận vì có quá nhiều sự thật bị che đậy. Tôi muốn chia sẻ ít nhất một phần sự thật đó với thế giới, chỉ để xoa dịu tinh thần của Sae Ron".

Kim Sae Ron đã qua đời nhưng liên tục bị nhắc tên trong ồn ào. Ảnh: Hankyung.

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Kim Sae Ron đã có khoảng thời gian khó khăn sau khi kết hôn với A. A lấy điện thoại di động của Kim Sae Ron, theo dõi cô và thậm chí hành hung, lăng mạ. Hậu quả là Kim Sae Ron bị rối loạn tâm thần và đã nhiều lần cố gắng tự tử.

"Giờ cô đã kết hôn rồi, đừng liên lạc với người khác nữa và tự dọn dẹp đống bừa bộn cô đi. Đồ khốn", là nội dung tin nhắn A gửi Kim Sae Ron vào 13/1.

Ngày 15/1, Kim Sae Ron gửi một tin nhắn cho K với nội dung: "Em xin lỗi. Cứ chửi em đi. Em liên tục bị chửi bới và đánh đập, nhưng điều đó không thay đổi. Chỉ cần anh có thể hạnh phúc, em không cần bất cứ điều gì khác. Em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này".

Cô cũng kể lại quá trình gặp gỡ người đàn ông đến từ New York: "Em bắt đầu gặp người này vào tháng 11. Lúc đầu, em rất cô đơn vì luôn sống khó khăn và không có chỗ dựa. Em cần một người luôn lắng nghe và giải quyết vấn đề của em. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Sau đó, anh ta bắt đầu phát tán tin nhắn KakaoTalk, hack Instagram của em, đăng ảnh, thậm chí đánh đập và chửi bới em. Em rất sợ. Đó là lý do em không thể chia tay. Em sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến anh".

Gia đình thờ ơ?

Để đảm bảo độ tin cậy cho lời chia sẻ của mình, K đích thân điền vào biên bản kèm theo tên, số đăng ký thường trú và dấu vân tay. K còn đưa ra đoạn ghi âm của Kim Sae Ron chia sẻ chi tiết tình hình của cô ở phòng cấp cứu của Bệnh viện D, Gangnam, Seoul sau khi cô cố tự tử. Trong đoạn ghi âm cuộc trao đổi với một người quen, Kim Sae Ron tiết lộ: "Các dây chằng và gân ở cánh tay tôi đều bị đứt. Tình hình rất nghiêm trọng và tôi phải phẫu thuật, nhưng bảo hiểm không chi trả nên tôi cần khoảng 5 triệu won".

Kim Sae Ron không liên lạc với gia đình mà thay vào đó phải nhờ đến sự giúp đỡ của người quen ngay cả trong những tình huống nguy cấp.

Cố diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: News1.

Theo ông K, Kim Sae Ron là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự thờ ơ của gia đình và rất bi quan về hoàn cảnh của mình. Vào 1/11/2024, Kim Sae Ron đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi bị rách dây chằng cổ tay do tự gây thương tích. Nhưng không ai trong gia đình Kim Sae Ron xuất hiện ở bệnh viện. K khẳng định anh đã ở lại phòng bệnh cho đến khi Kim Sae Ron xuất viện. Viện phí được một nhân viên từ công ty quản lý của Kim Sae Ron thanh toán vào thời điểm đó.

Liên quan đến việc này, K cho biết: "Tôi đã đưa Sae Ron về nhà ngay sau khi cô ấy xuất viện. Khi đó, mẹ ruột của cô ấy ăn tối với một người quen và như không có chuyện gì xảy ra. Bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng với nỗi đau của con gái. Vì thái độ của gia đình, Sae Ron luôn muốn bỏ trốn đi đâu đó".

K tiếp tục: "Thật vô lý khi một người dì bất ngờ xuất hiện trong gia đình và nói chuyện như thể việc Kim Sae Ron tự tử là do Kim Soo Hyun. Việc không một thành viên nào trong gia đình biết Kim Sae Ron đã kết hôn với một người đàn ông ở New York là bằng chứng cho thấy họ hầu như không giao tiếp với con gái mình. Việc nhắc đến sự thật cô ấy đã hẹn hò với một diễn viên nổi tiếng cách đây vài năm, trong khi họ gần như cắt đứt mọi liên lạc và không còn chú ý đến cô ấy nữa, cho thấy có thể họ có ý định hoặc mục đích khác".

Hiện tại, phía gia đình Kim Sae Ron chưa lên tiếng về những thông tin do The Fact đăng tải ở trên.