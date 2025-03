Cảnh sát điều tra vụ việc của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron

Cảnh sát đã nhận đơn khiếu nại từ phía Kim Soo Hyun và gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Ngày 24/3, tờ Chosun Biz đưa tin cảnh sát thông báo sẽ điều tra vụ án phỉ báng đối với diễn viên Kim Soo Hyun và cố nghệ sĩ Kim Sae Ron. Quyền Ủy viên Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul Park Hyun Soo đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ vào 24/3.

Ông Park cho biết: “Một đơn khiếu nại đã được nộp tại Đồn cảnh sát Gangnam vào 20/3 và chúng tôi có kế hoạch tiến hành điều tra, làm việc với người khiếu nại”. Đơn này được gửi từ công ty Kim Soo Hyun để khiếu nại Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero và gia đình Kim Sae Ron.

Ngoài ra, Sở Cảnh sát Seodaemun cũng nhận được đơn khiếu nại YouTuber Lee Jin Ho từ gia đình cố nghệ sĩ Kim Sae Ron. Đồn cảnh sát đang điều phối lịch trình hầu tòa với người tố cáo.

Cảnh sát tiến hành điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại từ Kim Soo Hyun. Ảnh: JoongAng.

Cũng trong ngày 24/3, công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun thông báo họ đã đệ đơn khiếu nại bổ sung chống lại Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero với cáo buộc tống tiền.

Công ty luật LKB & Partners, đại diện pháp lý đại diện cho Gold Medalist, thông báo vào 24/3: “Trong một buổi phát sóng trực tiếp, Garosero đe dọa nếu Disney Plus (+) không hủy phát hành Knockoff (bộ phim do Kim Soo Hyun đảm nhận vai chính), kênh này sẽ phát hành một video có của nam diễn viên. Do đó, chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại đối với người điều hành Garosero là ông Kim vì hành vi đe dọa theo Đạo luật Hình sự”.

LKB & Partners cũng chỉ trích Garosero vì đã nhắc đến Phòng chat thứ N trong một buổi phát sóng trực tiếp có liên quan đến Kim Soo Hyun. Theo công ty luật, việc lồng ghép thông tin 2 vụ việc vào một livestream của Garosero như thể ám chỉ Kim Soo Hyun đã phạm tội tương tự Phòng chat thứ N. "Điều này hoàn toàn sai sự thật và là tội nghiêm trọng không thể bỏ qua", LKB & Partners nhấn mạnh.

Ngày 20/3, tờ iNews24 đưa tin LKB & Partners, công ty luật đại diện cho Gold Medalist của Kim Soo Hyun tuyên bố đã đệ đơn khiếu nại Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero và gia đình Kim Sae Ron. Kênh này trước đó đăng tấm ảnh Kim Soo Hyun không mặc quần trên chương trình phát sóng trực tiếp. Một người không rõ danh tính tự nhận là dì của Kim Sae Ron, đã cung cấp bức ảnh cho Kim Se Ui và yêu cầu YouTuber này đăng nó.

LKB & Partners nhấn mạnh bức ảnh của Kim Soo Hyun mà Garosero đăng được chụp khi nam diễn viên và Kim Sae Ron đã trưởng thành. Đó là bức ảnh về cơ thể Kim Soo Hyun nên hành vi phát tán tấm hình có thể gây ra sự xấu hổ cho nam diễn viên. Luật sư nhấn mạnh bức ảnh không nên được công khai và không có lý do gì để tung ra nó.