Khởi My khác lạ

Khởi My có cách hoạt động khá khác biệt so với hầu hết đồng nghiệp. Cô luôn âm thầm ra sản phẩm và trung thành với một nhạc sĩ.

Khởi My là trường hợp khá kỳ lạ ở showbiz. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Khởi My lại dần lùi về phía sau. Tránh xa gần như tất cả sự kiện giải trí hào nhoáng, đông đúc, Khởi My và cả chồng cô càng lúc càng âm thầm. Khởi My dường như đã không còn thuộc về showbiz.

Từ cách nữ ca sĩ hoạt động vài năm qua đến việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhưng không có bất cứ động thái quảng bá nào, có thể thấy mối quan tâm của Khởi My lúc này không còn là những con số, top thịnh hành…

Âm thầm trở lại

Tối 21/3, Khởi My bất ngờ tung ra ca khúc Ngại. Nữ ca sĩ không có bất cứ thông báo nào trước đó về sản phẩm này. Ngày ra bài hát, Khởi My cũng chỉ đăng link lên trang cá nhân, còn fanpage hơn 10 triệu lượt theo dõi đã im lìm từ tháng 12/2024 đến giờ. Ngay cả người hâm mộ cũng ngạc nhiên khi bất ngờ vào YouTube rồi thấy bài hát mới của nữ ca sĩ xuất hiện.

“Không kèn không trống” lại đụng trúng thời điểm Pháo đang gây sốt mạng xã hội với bản rap diss đầy thú vị Sự nghiệp chướng nên không khó hiểu khi Ngại của Khởi My không lợi thế về lượt xem. Tính tới trưa 23/3, bài hát chưa đạt được con số 100.000.

Khởi My ra sản phẩm mới nhưng rất hạn chế quảng bá, khác hẳn các ca sĩ khác. Ảnh: FBNV.

Khởi My đã có MV Gửi cho anh đạt hơn 50 triệu lượt xem. Nhưng giờ đây, các con số dường như không còn nhiều ý nghĩa. Có thể vì thế, Khởi My ít thay đổi bản thân, trung thành với nhạc sĩ quen thuộc là Bảo Thạch. Gần như suốt từ khi vào nghề đến giờ, Khởi My vẫn gắn liền với những bản ballad ngọt ngào, tình cảm, hình ảnh teen pop trẻ trung cùng mái tóc nhuộm màu rực rỡ.

Với nhiều khán giả, mọi dấu ấn đáng nhớ nhất khi nhắc về Khởi My chỉ là vinh quang của những hit đã qua như Gửi cho anh, Người yêu cũ, Vì sao… Thị trường đã không ngừng thay đổi còn Khởi My dường như vẫn đứng yên ở thuở ban đầu.

Ngại, ca khúc vừa ra mắt chưa cho thấy một Khởi My mới. Ở sản phẩm này, Khởi My đi theo “lối mòn” về cả âm nhạc lẫn cách thể hiện. Bảo Thạch, nhạc sĩ đã đồng hành với Khởi My suốt nhiều năm qua, tiếp tục được nữ ca sĩ tin tưởng trong lần trở lại này.

Sự kết hợp của cả 2 an toàn, dễ đoán trong một bản ballad có giai điệu chậm, buồn, không nổi trội về tiết tấu, ca từ, đồng thời thiếu đi một đoạn điệp khúc “ăn tiền” để khán giả có thể nhớ ngay lần nghe đầu. Điểm nổi trội ở Ngại vẫn là giọng hát trữ tình mảnh nhẹ, cảm xúc, khác biệt, chưa hề mai một sau nhiều năm của Khởi My.

Với nhiều khán giả, lần trở lại này của Khởi My có thể chưa đáp ứng được mong đợi về sự thay đổi, khác biệt. Thay vào đó, Ngại vừa vặn là một món quà Khởi My dành tặng người hâm mộ đã yêu mến và chờ đợi cô. Và cũng như Khởi My từng chia sẻ, ca hát với cô giờ đây đơn giản là để thỏa mãn đam mê hoặc đáp lại tình yêu của khán giả chứ không còn là cuộc chạy đua, tạo hit.

Lựa chọn của Khởi My

Kể từ ngày kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh đã ít xuất hiện. Giọng ca sinh năm 1990 thỉnh thoảng đi diễn nhưng hầu hết ở sân khấu hội chợ, phòng trà. Đã có lúc Khởi My gây tiếc nuối khi gắn liền với danh xưng “ca sĩ hội chợ” dù trước đó cô cũng nổi danh, nhiều hit.

Từ góc độ của Khởi My, sân khấu hội chợ là cơ hội giúp cô đến gần đối tượng khán giả ở vùng quê, những người ít có khả năng đến sự kiện đắt đỏ. Khởi My không ngại ngùng với tên gọi đó và chính cô cũng từng thừa nhận bản thân đã không còn phù hợp với thời thế.

“Sau một thời gian làm nghề nhất định, tôi nhận ra có những bạn thế hệ sau rất giỏi và tôi cảm thấy bản thân không còn phù hợp nữa”, Khởi My từng nói về lý do ngày càng tách khỏi showbiz.

Giữa năm 2023, Khởi My tham gia The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Sau lần hiếm hoi xuất hiện trên chương trình lớn sau nhiều năm vắng bóng đó, Khởi My lại trở về cuộc sống tĩnh lặng, khép kín, khác hẳn những ngôi sao giải trí khác.

Nhiều năm qua, Khởi My vẫn gắn liền với hình ảnh teen pop như thuở mới vào nghề. Ảnh: FBNV.

Cách hoạt động của Khởi My hoàn toàn đi ngược số đông. Cô không đầu tư nhiều MV mà chủ yếu tung bài hát dạng visualizer hoặc nếu có MV thì cũng sơ sài, đơn điệu, thậm chí khá mờ nhạt, cũ kỹ so với xu hướng thị trường. Nữ ca sĩ cũng không họp báo hoành tráng mỗi lần tung sản phẩm mà chủ yếu “đánh úp” hoặc chỉ thông báo trước vài giờ thông qua trang cá nhân. Đặc biệt hơn, Khởi My gần như chỉ hợp tác với một nhạc sĩ là Bảo Thạch trong rất nhiều sản phẩm âm nhạc.

Các sản phẩm được Khởi My tung ra trong khoảng vài năm trở lại đây như Tự thấy mình hay, Từ ngày anh xa, Thì ra mình rất cô đơn… "mắc kẹt" trong một vòng lặp âm nhạc. Chúng có chung công thức về âm nhạc, vẫn là thể loại ballad nhẹ nhàng, tình cảm với lối thể hiện cảm xúc, da diết. Mọi thứ nằm trong vòng an toàn, quen thuộc hoặc thẳng thắn là hơi cũ kỹ.

Từ ngày anh xa được Khởi My tung ra cách đây khoảng một năm dưới dạng official MV nhưng cách quay, bối cảnh… cho thấy sản phẩm giống dạng performance hơn. Trong MV được quay dạng dọc, Khởi My chỉ ngồi yên một chỗ, tạo cảm giác hơi nhàm chán và đơn điệu. Rõ ràng các sản phẩm của Khởi My vài năm trở lại đây đã không còn phù hợp với thời thế đúng như nữ ca sĩ tự nhận xét.

Ước mơ diệu kỳ có màu sắc khác so với những sản phẩm kể trên, giai điệu trẻ trung, vui tươi hơn. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung thị trường Vpop, MV này cũng không mới mà vẫn kiểu âm nhạc teen pop thịnh hành từ những năm 2000.

Thị trường đã xoay chuyển với những xu hướng mới như R&B, Lo-fi, hay sự giao thoa giữa Pop và Indie... trong khi âm nhạc của Khởi My vẫn giữ nguyên vẹn như thuở ban đầu.