Tôn Ngộ Không phiên bản 2025 khiến khán giả sợ hãi

Bộ phim mới về "Tây du ký" gây tranh cãi kịch liệt về nội dung và tạo hình nhân vật. Khán giả cho rằng nhà sản xuất đã lừa dối người xem.

Ngày 26/3, trang 163 đưa tin phim điện ảnh Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành chiếu trên các nền tảng trực tuyến được chú ý khi vừa ra mắt, nhưng sau đó, phim nhanh chóng nhận về những đánh giá tiêu cực về nội dung, diễn xuất và tạo hình nhân vật.

Nguồn tin cho biết thêm khi nghe tới tên Tây du hàng ma thiên, khán giả cho rằng đây là phần tiếp theo của siêu phẩm về Tây du ký do vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì sản xuất (tại Việt Nam có tên Tây du ký: Mối tình ngoại truyện phát hành năm 2013). Đáng nói, tạo hình của các nhân vật như Trư Bát Giới hay Hư Không công tử đều giống với phiên bản cũ.

Tây du ký bản mới chỉ thu về hơn 200.000 NDT (hơn 27.000 USD ) ngày đầu lên sóng.



Thế nhưng, nội dung phim lại không liên quan gì tới bản năm 2013, dàn diễn viên cũng ít tiếng tăm, diễn xuất bị đánh giá kém, kỹ xảo tệ. Vì vậy, sau khi phim công chiếu, danh tiếng truyền miệng kém dẫn tới doanh thu bết bát.

Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành có nội dung kể về hành trình của nam chính Thường Bình An (Tiêu Tử Mặc đóng). Thường Bình An vốn là đệ tử ưu tú của học viện trừ ma, tuy nhiên thực tế trong người hắn mang cả dòng máu của ma và con người. Vào ngày lễ tốt nghiệp, ma tính trong người Thường Bình An bộc phát khiến hắn ra tay sát hại các đệ tử đồng môn. Sau đó, hiệp hội trừ yêu ma ra giá 4 vạn lượng bạc để tiêu diệt Thường Bình An.

Sư phụ của Thường Bình An giúp hắn chạy trốn, chỉ cho hắn tới Khoái Hoạt thành để tìm lại thân thế của mình. Trong hành trình đó, Thường Bình An làm quen với Tiểu Hồng Phong, một cô gái mang trong mình huyết mạch phượng hoàng. Cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Nam nữ chính kém sắc, câu chuyện thiếu hấp dẫn.

Thế nhưng, không ngờ đây là cái bẫy do chính Ân sư phụ bày ra. Trong người Thường Bình An ẩn chứa ác niệm của Tôn Ngộ Không.

Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành bị đánh giá là phiên bản làm lại đầy lỗi của Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (2013). Phim không có dàn ngôi sao tài năng diễn xuất duyên dáng, cũng không có sự chỉ đạo của Châu Tinh Trì. Phim bị chê kịch bản lộn xộn, triển khai tình tiết thiếu hấp dẫn. Nam chính không có danh tiếng, không có ngoại hình, khả năng diễn xuất cũng tệ. Nữ chính không đạt tới mức độ xinh đẹp.

Phim có kinh phí thấp, là một sản phẩm thiếu chỉn chu, rời rạc.

Theo 163, kinh phí sản xuất của Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành chỉ khoảng 5 triệu NDT (gần 700.000 USD ), vì vậy chất lượng kỹ xảo cũng không tốt. Đặc biệt hình ảnh của Tôn Ngộ Không tà ác khiến nhiều khán giả sợ hãi.

Tạo hình của Tôn Ngộ Không bị đánh giá đáng sợ, thiếu tính thẩm mỹ.

Mặt khác, nguồn tin cho biết thêm Châu Tinh Trì đã nhượng quyền khai thác hình ảnh nhân vật cho nhà sản xuất. Chính vì vậy, một số nhân vật trong Tây du hàng ma thiên chi Khoái Hoạt thành rất giống với Tây du ký: Mối tình ngoại truyện. Đây là chiêu đánh lừa khán giả của nhà sản xuất, làm nhiều người chịu bỏ tiền ra xem vì cho rằng đó là phần tiếp theo do chính Châu Tinh Trì làm đạo diễn.

Cũng vì vậy, khi phim có chất lượng thấp và thất bại, khán giả chỉ trích Châu Tinh Trì vì tiền mà bán rẻ chất xám, lừa dối người xem.