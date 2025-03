Màn đổi diễn viên gây tranh luận

Việc thay đổi diễn viên đóng vai Thảo trong "Cha tôi người ở lại" khiến khán giả tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng Thanh Huế chưa thực sự hợp vai.

Trong một trích đoạn của tập 18 Cha tôi, người ở lại, nhân vật Thảo của 6 năm sau (Thanh Huế thủ vai) xuất hiện. Lúc này, cô và An (Ngọc Huyền đóng) vẫn là bạn thân. Thảo kể cho An biết lý do cô mặc đồ nữ tính vì phải cùng mẹ đi ăn tối với gia đình bác giám đốc bệnh viện. Mẹ Thảo muốn trong bữa ăn xin cho con gái vào làm trong viện.

Nghe câu chuyện bạn thân kể, An suy đoán mẹ Thảo còn có ý định “gả cưới” con gái. Song, Thảo khẳng định mẹ không thể áp đặt cô trong chuyện tình cảm cá nhân. Thảo sau đó còn phủ nhận việc đang hẹn hò, hứa hẹn khi nào có người yêu sẽ tiết lộ cho An đầu tiên.

Diễn viên Thanh Huế vào vai Thảo của 6 năm sau.

Việc thay đổi diễn viên đóng Thảo của 6 năm sau khiến một bộ phận người xem tranh luận. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Thảo sau khi trưởng thành có phần già dặn hơn hẳn so với An, khiến cả hai nhìn không giống đôi bạn thân cùng lứa tuổi.

“Nhìn Thảo trước hợp vai hơn”, “Sau 6 năm, mắt Thảo từ 1 mí sang 2 mí và đã hết cận”, “Thích Thảo cũ hơn. Đổi diễn viên xong nhìn không giống bạn mà giống cô cháu”, “Thà thay toàn bộ diễn viên chứ chỉ thay một nhân vật như vậy gây khó chịu”, “Dù có thay đổi cũng không thể khác nhau quá trời vậy chứ đạo diễn”… là một số bình luận của người xem. Ngoài ra, nhiều ý kiến khác chia sẻ Thanh Huế chỉ khiến họ nhớ đến vai diễn mới đây của cô trong Độc đạo.

Trước phản ứng của khán giả, diễn viên Thanh Huế đã lên tiếng giải thích. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô viết: “Lần đầu xuất hiện nhưng ăn mặc trông ‘không hề dừ’ tí nào, vì tối nay Thảo lớn phải đi ăn với ‘cốp’. Cả nhà ủng hộ vai mới trong bộ phim mới của Thanh Huế nhé”.

Những chia sẻ hài hước của nữ diễn viên trẻ thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều bình luận mong chờ màn thể hiện của Thanh Huế trong vai “Thảo lớn” thời gian tới.

Ngọc Huyền vào vai nữ chính An.

Thanh Huế sinh năm 2001, còn Ngọc Huyền sinh năm 1997. Ngọc Huyền đảm nhận vai nữ chính An từ thời học sinh đến khi trưởng thành.

Cha tôi, người ở lại lên sóng từ 17/2. Tác phẩm được làm lại từ bộ phim đình đám Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc. Song, trong phiên bản Việt, biên kịch và đạo diễn đã khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố Việt Nam, giúp phim trở nên gần gũi hơn.