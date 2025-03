Ben Affleck xấu hổ về chuyện ly hôn Jennifer Lopez

Ngôi sao “Batman v Superman” thừa nhận không muốn chia sẻ chuyện chia tay vì cảm giác xấu hổ và dễ bị tổn thương.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí GQ được đăng tải hôm 25/3, Ben Affleck lần đầu lên tiếng về cuộc ly hôn với Jennifer Lopez, và lý do tham gia bộ phim tài liệu về cuộc hôn nhân của họ - The Greatest Love Story Never Told. Theo Ben, sự trái ngược trong tính cách của cả hai không phải là nguyên nhân dẫn tới rạn nứt.

“Tôi nghĩ có nhiều người xử lý cuộc sống nổi tiếng khéo léo hơn tôi, và Lopez là một trong số ấy. Tính cách của tôi có phần khép kín và riêng tư hơn cô ấy một chút. Và trong một mối quan hệ, hai người không phải lúc nào cũng có chung quan điểm về những vấn đề này”, Ben chia sẻ.

Anh cho rằng khi một mối quan hệ của người nổi tiếng kết thúc, công chúng thường cố gắng tìm nguyên nhân chính xác, nhưng sự thật lại đơn giản hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng và đồn đoán.

“Không có bê bối, không có drama hay âm mưu gì cả. Đó chỉ là câu chuyện của hai con người cố gắng tìm ra cách xây dựng cuộc sống và mối quan hệ của mình, giống như tất cả chúng ta vẫn thường làm. Tôi cho rằng hầu hết mọi người đều như vậy, không có ai là ‘kẻ gây ra lỗi lầm’ hay ‘vụ lùm xùm nào đó đã xảy ra’.

Tôi không muốn chia sẻ đơn thuần là vì tôi xấu hổ. Nó mang lại cho tôi cảm giác dễ bị tổn thương”, Ben Affleck nói.

Ben Affleck thừa nhận cảm thấy xấu hổ nên không muốn chia sẻ về chuyện ly hôn. Ảnh: FilmMagic.

Hồi tháng 1, Jennifer Lopez và Ben Affleck đã giải quyết xong thủ tục ly hôn, song phải tới 21/2 quyết định từ tòa án mới có hiệu lực.

Sau khi đường ai nấy đi, hồi cuối tháng 2, Lopez tậu cho mình một biệt thự có diện tích hơn 10.000 m2, tọa lạc trong khu Hidden Hills tại Los Angeles. Vị trí ngôi nhà được mô tả tại vùng nông thôn, yên ắng so với bầu không khí ồn ào nơi đô thị. Căn nhà có nhiều hạng mục tiện nghi, sang trọng như như bể bơi, rạp chiếu phim tại gia, phòng tập thể dục và bếp. Bên ngoài là khu vực chuồng trại cho ngựa và sân tập.

Trong khi đó, Ben Affleck trở nên thân thiết với người vợ đầu tiên Jennifer Garner. Cả hai đã hoàn tất ly hôn hồi 2018, song vẫn thường xuyên gặp gỡ, cùng chăm sóc, nuôi dạy con chung.