Phim có Ngọc Lan bị chê

Phần 2 của phim “Hạnh phúc bị đánh cắp” đang bị nhiều khán giả phản ứng vì kịch bản vô lý, bị cho là "làm quá”, gây ức chế.

Trong tập 66 của phần 2 series Hạnh phúc bị đánh cắp, Ánh Dương (Ngọc Lan) cố gạt bỏ thân phận của Bình An (Bích Ngọc), không chịu nhận cô là con. Lý do là nhân vật khinh thường Bình An có thân phận thấp hèn, ít học. Bà không thể chấp nhận việc người mà mình vẫn luôn coi khinh lại là con của mình.

Ở một diễn biến khác, Bình An đối mặt với Thiên Nga (Quỳnh Lương). Nhân vật thẳng tay tát Thiên Nga sau khi bị đe dọa “Một khi đã động vào tôi, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì mẹ ruột của cô đâu”. Bà Dương trong khi đó núp ngoài cửa và đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Bình An và Thiên Nga.

Hai cảnh phim trên là những phân đoạn gây chú ý nhất trong tập 66 Hạnh phúc bị đánh cắp. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc với tình tiết ngày càng lê thê, gây ức chế của phim.

“Cả một phim mà bao nhiêu người không ai làm gì được Thiên Nga”, “Phim dài dòng, mất thời gian. Nhân vật ngu ngốc cứ để bị dắt mũi mãi”, “Chưa thấy bà mẹ nào như Ánh Dương. Đạo diễn làm quá lên chứ trên đời không có người mẹ nào buông lời cay nghiệt với con gái sau 20 năm gặp lại”, “Xây dựng nhân vật vô duyên quá. Bà mẹ không có tình người, con gái thì lại quá lương thiện, ngu ngốc”… là một số bình luận chỉ trích của khán giả.

Hạnh phúc bị đánh cắp vướng phản ứng vì kịch bản gây ức chế.

Nhiều ý kiến chỉ ra chi tiết phi lý khi Bình An đáng lẽ phải là người không muốn nhận mẹ, thay vì lại bị bà Dương khinh thường, miệt thị thêm một lần nữa mà vẫn khóc lóc sướt mướt.

Phần 2 của Hạnh phúc bị đánh cắp lên sóng từ ngày 3/2, với thời lượng khoảng 45-50 phút mỗi tập. Nội dung phim vẫn xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực tại gia đình họ Đỗ nổi tiếng với nghề thêu.

Sau khi phát sóng, phim bị phản ứng vì nội dung ngày càng dài dòng, mâu thuẫn bị đẩy lên đến mức đến phi lý. Đặc biệt, nhân vật Thiên Nga khiến người xem ức chế. Cô nàng dễ dàng có được sự tin tưởng của Đỗ gia, thậm chí được nhận làm con nuôi và tiếp tục bày thêm nhiều chiêu trò hòng chia cắt Bình An với bà Gấm - người phụ nữ quyền lực nhất trong họ Đỗ.