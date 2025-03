Khó nhận ra sao nhí 'Train to Busan'

Kim Soo An, diễn viên nhí trong bom tấn đình đám xứ Hàn “Train to Busan” khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc ở tuổi 19.

Ngày 25/3, tờ China Times đưa tin ngôi sao nhí Kim Soo An, từng gây sốt với Train to Busan, mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong phim mới. Cụ thể, góp mặt trong phim truyền hình The End of the World, Soo An khiến nhiều khán giả ngạc nhiên với ngoại hình thay đổi khó nhận ra.

Nữ diễn viên trẻ hóa thân một nữ sinh trung học, diễn chung với ngôi sao IU (Lee Ji-eun). Trong các bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Soo An đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, với mái tóc dài nữ tính, khác hẳn với tạo hình tóc tém cá tính như hồi đóng Train to Busan.

"Chẳng trách tôi thấy quen quen, hóa ra là Soo An", "Cô bé lớn lên thay đổi nhiều quá! Tôi suýt thì không nhận ra em ấy", "Tôi hoàn toàn không biết đó là Soo An cho tới khi đọc bình luận", "Soo An ngày nào giờ đã 'lột xác' thật rồi"… là một số bình luận của khán giả. Nhiều ý kiến khác tán dương màn thể hiện của nữ diễn viên trẻ, nhận xét cô là ngôi sao tiềm năng của phim ảnh Hàn trong tương lai.

Kim Soo An "lột xác" với hình ảnh thiếu nữ xinh xắn, dịu dàng ở tuổi 19.

Kim Soo An sinh năm 2006, lần đầu đóng phim khi mới chỉ 5 tuổi. Tới năm 2016, cô được đông đảo khán giả biết tới khi tham gia bom tấn xác sống Train to Busan của đạo diễn Yeon Sang Ho. Kể từ đó, Soo An lọt vào mắt xanh nhiều nhà làm phim xứ kim chi, nhận được lời mời tham gia các dự án phim đình đám như Along with the Gods hay Battleship Island... Gần đây, cô vào vai nữ sinh trung học nổi loạn Wu Jenny trong The Last Thing Called Bitter Orange.

Theo China Times, kỹ năng diễn xuất của Soo An bộc lộ rõ ngay từ khi còn nhỏ. Nữ diễn viên trẻ nhận được lời khen từ khán giả lẫn giới chuyên môn nhờ khả năng nhập vai chân thực, biểu cảm ấn tượng. Soo An từng được trao cúp Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Buil.